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    史上最近距離太陽特寫照曝光！拍下「營火」樣貌

    SolO在6月中首次通過近日點，於距離太陽7700公里之處拍攝照片。（歐新社）

    SolO在6月中首次通過近日點，於距離太陽7700公里之處拍攝照片。（歐新社）

    2020-07-16 23:37:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）和歐洲太空總署（ESA）今天（16日）發布一組透過太陽軌道載具（Solar Orbiter，簡稱SolO）拍攝的太陽特寫照，為目前有史以來最近距離的太陽影像。

    綜合外媒報導，NASA和ESA合作，在今年2月9日，發射太陽探測衛星SolO，展開為期10年的太陽之旅。SolO由ESA主導研發，後交由NASA發射，6月中首次通過近日點，距離太陽7700公里，大約位於金星和水星的軌道間，隨後展開磁訊號觀測，為將來的探測任務踏出重大一步，相關照片在今日公布。

    報導指出，在太陽表面顯示出的微型閃焰（solar flare），被研究員們稱作「營火」（campfires），比人們從地球上看到的太陽閃焰要小幾百萬倍。科學家們還不清楚何謂營火，但他們相信這些可能是「極微閃焰」（nanoflares），或是能加熱太陽外氣層的微小火花。

    該項目的ESA負責人隆恩（David Long）說，散布在太陽表面的微小閃焰，可能是在一種名叫「日冕增溫」（coronal heating）的神奇現象中扮演重要的角色，從而讓太陽大氣層最外層的日冕，比下層的熱度高出200倍至500倍。

    「太陽軌道飛行器」配備10台儀器，主要任務是研究太陽兩極地區，將有助於科學家了解太陽風的起源，協助改善對太陽風暴的預測，也將蒐集如何保護太空人免受太空輻射的相關資料，並預計為人類發回前所未見的太陽高解析度照片與影片。

    透過太陽探測衛星SolO，拍下有史以來最近距離的太陽特寫照。白色箭頭指向的地方為閃焰。（路透）

    透過太陽探測衛星SolO，拍下有史以來最近距離的太陽特寫照。白色箭頭指向的地方為閃焰。（路透）

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