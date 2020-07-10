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    日本加入美國「阿提米絲計畫」 日太空人有望登陸月球

    日本文部科學大臣萩生田光一（中右）與美國NASA署長布萊登斯坦（螢幕中）今日簽署一份聯合聲明，日本將協助美國的登月計畫，並有望讓日本太空人登月。（照片取自Jim Bridenstine推特）

    日本文部科學大臣萩生田光一（中右）與美國NASA署長布萊登斯坦（螢幕中）今日簽署一份聯合聲明，日本將協助美國的登月計畫，並有望讓日本太空人登月。（照片取自Jim Bridenstine推特）

    2020-07-10 14:23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕日本文部科學大臣萩生田光一與美國太空總署（NASA）署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）今日（10）舉行視訊會議，並簽署一份聯合聲明，日本將協助美國主導的登月計畫「阿提米絲計畫」（Artemis），日本太空人登陸月球也被納為前提，今後將持續協商。有關人士指，如果日本太空人可以登上月球，時間點應該落在2020年代後期。

    綜合日媒報導，美國預計於2024年重返月球，並建造一個位於月球軌道的的太空站「Gateway」，作為探索月球與火星的中繼站，以及月球表面基地。同時，美國也擬定「阿提米絲協議」，把開採月球資源、建立安全區納入其中，並積極邀請盟國加入。

    據悉，此次聯合聲明稱，美國2024年登陸月球表面時使用的居住艙將由日本提供電源設備；2025年後建設的「Gateway」居住艙，日本也將提供生命維持裝置，以及無人太空船運輸物資。而關於停留在「Gateway」上的日本太空人人數和在登陸月球機會，未來將會持續磋商。

    據有關人士表示，如果日本太空人要登陸月球，時間點應該落在2020年代後期。據估計，直到2026年，日本將為此花費約2000億日元（約新台幣551億元）。

    聲明也提及，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將在2022年把無人探測機「SLIM」送往月球，與美國共享觀測數據。

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