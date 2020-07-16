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    香港啟德驚見爆裂物！ 居民急疏散 港鐵過站不停

    香港啟德沐元街一帶發現疑似爆裂物，警方到場後認為狀態不穩定，已疏散周邊居民。（圖擷取自「香港警察 Hong Kong Police」臉書）

    香港啟德沐元街一帶發現疑似爆裂物，警方到場後認為狀態不穩定，已疏散周邊居民。（圖擷取自「香港警察 Hong Kong Police」臉書）

    2020-07-16 23:04:38

    〔即時新聞／綜合報導〕香港今天（16日）驚傳爆裂物出現！香港啟德地區沐元街一帶，今下午發現疑似爆裂物，警方獲報後立即通報相關單位前往處理，晚間緊急疏散周圍所有居民。警方在下午4時40分開始疏散港鐵啟德站內乘客，今晚9點多又在臉書提醒，爆裂物處於不穩定狀態，正疏散附近居民。

    綜合港媒報導，今天下午2點多，啟德沐元街一帶一群工人在施工時，於地底約10公尺深的位置發現可疑物，懷疑可能是戰時留下來的未爆彈，嚇得趕緊報警。據悉，該疑似爆裂物長約1公尺，直徑約30公分。

    警方獲報後隨即通報消防單位及爆炸品處理課前往處理，並緊急疏散方圓200公尺內的所有人員，約1200名工人都撤至安全位置暫避。警方今晚9點左右也在臉書上表示，「因炸彈處於不穩定狀態，警方現正疏散附近屋苑居民，請現場人士聽從警務人員指示前往安全地方」。也呼籲市民勿接近現場。

    現場大批警力戒備，一度傳出警方可能在現場就地引爆。晚上8點左右，警方透露，已疏散逾2000人，前往用作臨時庇護中心的啟德社區會堂，並安排交通工具接送受影響居民。有居民說，接獲通知要撤離，以為狀況很快就排除，僅帶了錢包電話等隨身物品就出門，完全不知道什麼時候能夠回家。

    處理爆裂物期間，港鐵也宣布因發生特別事故，啟德站將過站不停，也暫停載客服務，現場亦有數名警員及車站職員協助疏導乘客。港鐵發言人表示，由於啟德站附近發現戰前炸彈，應警方要求，為確保安全，啟德站需要暫時關閉。

    香港啟德沐元街一帶發現疑似爆裂物，今下午港鐵宣布暫時關閉啟德站，大批警力進駐維持秩序。（圖擷取自「香港警察 Hong Kong Police」臉書）

    香港啟德沐元街一帶發現疑似爆裂物，今下午港鐵宣布暫時關閉啟德站，大批警力進駐維持秩序。（圖擷取自「香港警察 Hong Kong Police」臉書）

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