日本天才將棋士創紀錄！ 17歲藤井聰太獲「棋聖」頭銜

日本17歲將棋士藤井聰太獲得「棋聖」頭銜。（圖擷取自「日本将棋連盟」官網）

2020-07-16 22:04:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本年僅17歲天才將棋士藤井聰太（七段），今（16）日晚間在棋聖戰中擊敗36歲的渡邊明，刷新了30年前的紀錄，成為日本將棋界最年輕的頭銜獲得者。

綜合日媒報導，藤井聰太今晚7時（台灣時間傍晚5時）在棋聖戰拿下第4局，最終以3比1擊敗日本當前將棋界的頂尖選手渡邊明，獲得了棋聖頭銜。渡邊明丟失棋聖後，還擁有棋王、王將二冠頭銜。

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週日將滿18歲的藤井聰太，以17歲11個月之齡，成為最年輕將棋八大頭銜之一的棋聖頭銜獲得者，刷新現年48歲屋敷伸之在1990年創下的紀錄，當時他以18歲6個月之齡贏得棋聖戰。

藤井聰太表示，他非常高興獲得棋聖頭銜，「老實說，現在還沒有什麼真實感。」他也說，他並不知道自己創下最年少紀錄，但很高興能贏得比賽。

藤井聰太也正在挑戰他的第2個將棋頭銜「王位」，在七局比賽中，他目前以2比0領先，下月4日和5日將進行第3局。

出生於愛知縣的藤井聰太在2016年10月以14歲成為最年輕的職業將棋士，之後更打破了一連串紀錄，包括出道後連續29場比賽奪冠，是日本將棋史最長連勝紀錄的保持者。

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