武漢肺炎》單日最高！香港新增67例確診 逾半來源不明

香港今日新增的67例確診中，有63例為境內感染。圖為香港中環行人皆配戴口罩。（法新社）

2020-07-16 20:09:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒。香港今（16）日新增67例確診，為疫情以來最高單日確診數（繼香港3月27日新增65例以來），其中有63例為本地感染，也創下本地確診單日新高，其中35例為「來源不明」個案，也是單日最高。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心公布，香港今日新增67例武漢肺炎確診，其中4例為境外移入，63例為本地感染；本地確診中，有28例與先前本地確診有關，35例來源不明。

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增本地確診中，有35例感染來源不明，而與先前相關確診有關的28例中，有2名伊利沙伯醫院員工（例1635、例1639），以及1名荃灣港安醫院女護理師（例1654）。

張竹君表示，例1639為在伊利沙伯醫院爆疫A6內科病房的醫護人員，但她在內科病房出現院內爆發時並未上班，因此判斷該例與院內感染群組無關，懷疑她應是在其居住地慈雲山一處感染。然而，現在愈來愈多的確診個案來源不明，尚未能得知疫情是否已達頂峰。

香港迄今累計確診1565例（含疑似個案），其中1254人康復出院，10人病逝。因應疫情再度爆發，港府昨日採取多項為期一週的防疫措施，規定餐廳限制時間內不得提供內用，僅能外帶。

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