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    職場平權不見起色 日本放棄2020年女性領導比30％目標

    日本政府放棄在2020年使居領導地位的女性比例達到30%的目標，改為「儘可能快地（達成）」。（路透）

    日本政府放棄在2020年使居領導地位的女性比例達到30%的目標，改為「儘可能快地（達成）」。（路透）

    2020-07-16 10:57:57

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府在2003年提出促進女性擔任組織領導職位計畫，並於2010年通過內閣決議，目標在2020年使居領導地位的女性比例達到30%，不料眼見期限將屆，日本政府擬決定修改目標期限從「2020年」改為「儘可能快地（達成）」，恐令安倍政府面臨招牌政策受挫的情況。

    日本《共同社》報導，日本政府原為促進女性擔任組織領導職位，設定在2020年女性國會議員人數、國家公務人員課長級以上、專業人士、高中以上之教師、都道府縣議員及市區町村審議會委員達到30%之目標，安倍晉三上任後更積極推動，自2015年起每年頒獎予積極推動男女平等有績效之企業。

    不料日本女性領導比例仍偏低，2019年，日本企業及公務員的女性管理職務僅為14.8%，與歐美國家相比差距巨大，美國和瑞典超過40%，英國、挪威及法國也超過30%；此外，日本的眾院議員僅有9.9%是女性，地方議會為14.3%，有的地方議會甚至連1名女性議員都沒有。

    眼見2020年期限將屆，日本政府發現女性領導比例仍偏低，擬放棄2020年女性領導比例達30%的目標，表述改為「儘可能快地（達成）」，擬不寫明新的達成時間，意味著實現時間無限期推遲。

    報導指出，此舉恐令把女性活躍定位為增長戰略支柱的安倍政府面臨招牌政策受挫的情況，必將遭到批評。

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