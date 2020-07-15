武漢肺炎》全球死亡病例近58萬 美過去7日平均日增6.2萬起

美國佛州武漢肺炎病患自6月14日起，增加了226%，有54間醫院加護病房已經滿載。圖為醫療人員在佛州西紀念醫院的救護車上，清潔醫療用品。（路透）

2020-07-15 23:59:38

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數已經超過1336萬人，死亡人數逼近58萬人。根據美國約翰霍普金斯大學數據，美國單日新增67,417起確診病例，過去7日平均每天新增62,210起，是前一個月的2倍，當中德州、加州、佛州的新增病例數占了總量的一半，為全美疫情最嚴峻的3個州。確診病例數僅次美國，累積逾192萬起確診病例的巴西，14日則新增了41,857起確診病例、1300多起死亡病例。

綜合外電報導，佛羅里達州武漢肺炎病患自6月14日起，增加了226%，有54間醫院加護病房已經滿載，其他還有40間醫院容量僅剩不到10%，而佛州疫情最嚴重的邁岱郡（Miami-Dade）內，呼吸器使用量增加了92%、加護病床使用率增加了65%。南美洲部分，疫情急遽上升的委內瑞拉確診病例數已於14日破萬，墨西哥14日新增7051起確診病例、836起死亡病例。

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新興疫情熱點南非的確診病例數已超過英國，累積逾29.8萬起，英國廣播公司（BBC）指出，南非城市伊麗莎白港（Port Elizabeth）出現嚴重的醫療系統超載問題，在醫院許多員工因為疫情罷工、生病後，醫院的護理師被迫充當清潔工，清理醫院環境，外科醫生也得自己清洗工作服，甚至有醫院的產房，因為人手不足，導致產婦等待太久、生出死嬰。

歐洲、亞洲部分，西班牙加泰隆尼亞自治區由於疫情重燃，於15日重啟封鎖，約有16萬人受影響；印度也在疫情回溫後，再度對12個邦施加封鎖令，包含IT產業重鎮班加羅爾（Bengaluru）也進入7天的封鎖抗疫。

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