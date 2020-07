2020-07-15 14:05:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國務卿龐皮歐近來就港版國安法、新疆人權及南海議題等公開砲轟中國,在美總統川普宣布取消香港特殊地位之際,龐皮歐在社群媒體上PO出一張愛犬與玩具的照片,最醒目的玩具恰好是一隻小熊維尼,引發許多網友聯想。

川普14日宣布,他已簽署「香港自治法」,並且頒布一項行政命令,終止香港長久以來的優惠待遇。

龐皮歐隔日在推特上PO文,並附上自家愛犬的照片寫道「Mercer和她最愛的玩具!」而在圖片的中央,是一隻躺在地上的小熊維尼玩偶,由於中國國家主席習近平在網路上被戲稱為小熊維尼,龐皮歐的照片讓網友覺得意有所指,留言說「我看見了習近平玩偶」、「哈哈,愛死了」、「中國製造」、「這是一隻習近平不會吃的狗」。

Mercer and all of her favorite toys! ???? pic.twitter.com/bGal0ui6E2