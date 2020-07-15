《華郵》專欄作家：川普若連任成功 台灣恐難以生存

美國總統川普民調表現不佳，但《華盛頓郵報》專欄作家Frida Ghitis直言「自由台灣或許無法在川普的第二任期生存」。（路透）

2020-07-15 10:50:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國2020總統大選將在11月登場，選舉結果牽動世界局勢。美國專欄作家認為，隨著中國野心日益壯大，加上現任總統川普對盟友的忽視，若川普競選連任成功，台灣恐難以生存。

《華盛頓郵報》專欄作家Frida Ghitis以〈台灣能夠活過川普第二任期？〉為題，撰文分析台美中未來情勢，她認為，答案可能取決於今年的美總統大選結果，直言「自由台灣或許無法在川普的第二任期生存」。

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Ghitis表示，中國持續以行動試探國際社會的容忍度，川普對中國的態度卻曖昧不明，他的政府對中採取強硬態度，2018年的國家防衛戰略報告中指出，北京政府的軍事化與掠奪行為對美國來說是一大挑戰，必須採取應對措施，但川普本人又屢次讚賞中國國家主席習近平「好朋友」、「不可思議的傢伙」，且幾乎不關心除了貿易以外的重要議題，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中對中國的批評則比較像是在找戰犯。

Ghitis提到，1979年通過的《臺灣關係法》中，美國明確承諾確保台灣問題要以和平手段解決，並誓言抵禦任何進犯台灣的武力威脅，這項政策美國已奉行40多年，但川普對捍衛盟友卻顯德興趣缺缺，前白宮國安顧問波頓回憶錄中也寫道，川普嘲諷台灣小如「筆尖」，中國則大如「總統桌」。

Ghitis表示，雖然按照波頓回憶錄中所寫，在聽到習近平解釋為何設置新疆再教育營的理由後，給予正面回應，但川普事後仍簽署法案懲罰中國危害新疆人權，這或許是可以期待川普為台灣挺身而出的理由。

Ghitis認為，中國近來在中印邊境、台海和南海軍事動作頻頻，若中國決定武力犯台，川普可能會被說服協防台灣，內心卻會因為得為了「小盟友」和強大經貿夥伴撕破臉感到排斥。

至於另一名候選人，代表民主黨出戰的前副總統拜登，Ghitis說拜登雖然不是鷹派，但已表態會支持「繁榮民主的台灣」維持現狀，並逆轉川普的外交政策，重建與盟友的關係，這樣的立場或許會讓北京在進犯台灣前有更多顧慮，「綜合所有考量，拜登對台灣來說似乎是更安全的人選。」但她也提到，無論選舉結果如何，對台灣來說都不算是保證，這也是台灣積極強化軍事能量的原因。

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