澳洲航空取消所有國際航班 恐停飛到2021年3月

目前澳洲國家航空公司「澳洲航空」已中斷紐西蘭以外的全部國際航班，至少到10月底，不過有消息指出，澳航國際航班可能會一路斷航到2021年3月。圖為澳洲航空的客機。（彭博）

2020-07-14 21:52:07

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在全球發燒，世界各國也紛紛祭出大幅限縮入境的防疫政策，幾乎中斷的空中交通也使各家航空公司大受打擊；澳洲國營「澳洲航空」（Qantas Airways）已宣布中斷除紐西蘭外的全部國際航班，至少持續到10月底，不過有消息指出，澳航中斷國際航班的措施可能會一路斷到2021年3月。

綜合外媒報導，雖然澳洲航空定位系統仍有國際航班未顯示取消，但飛往國外的國際航班，除飛往紐西蘭外，其他航班至2021年3月28日均是聯乘航班，由指定合作伙伴執飛，如阿聯酋航空、英國航空、國泰航空，澳航已不再接受國際航班的預訂。

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澳洲航空執行長艾倫·喬伊斯（Alan Joyce）表示，目前預計到2021年7月，國際航班都不會有較明顯的重啟，澳洲航空未來幾年的營收必定大大降低，必須要盡快重整成規模較小的航空公司；目前澳洲航空已把全部12架空中巴士A380機隊全數封存，A380「預計會停飛3年」。

根據澳洲航空的官網公告，表示受到澳洲政府限制，除澳洲與紐西蘭之間的航班外，其他國際航班全部至少會暫停至2020年10月底，而飛往紐西蘭的航班將至少停到2020年8月中旬；目前澳洲包含貨運等對外的國際航班，皆是交由包含美國的航空公司在內的國際航空公司執飛，而紐西蘭航空與卡達航空目前也正在營運美國與澳洲之間的國際航班。

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