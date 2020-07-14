關係密切機構獲政府鉅額合約 加總理公開道歉

加拿大總理杜魯道在13日的記者會上，針對未注意利益衝突迴避公開致歉。（路透）

2020-07-14 10:58:16

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前因為與家族關係密切的慈善機構獲得政府補助款，而遭到調查，昨（13）日杜魯道公開道歉，指出自己未注意利益衝突迴避，犯下錯誤。

綜合外媒報導，與杜魯道一家關係密切的慈善機構「WE Charity」日前獲得加國政府9億加幣（約新台幣195億）的學生機構獎助金合約，引發反對派的質疑要求調查，這是杜魯道在任期內，面臨第3次利益與道德衝突調查。

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杜魯道在記者會上表示，自己清楚家人和「WE Charity」組織合作密切，但不了解報酬細節，對於未立即退出相關合約討論，深表歉意。

「WE Charity」透露，在2016至2020年期間，向杜魯道的母親瑪格麗特（Margaret Trudeau）和杜魯道的弟弟亞歷山大（Alexandre Trudeau），分別支付25萬加幣（約新台幣543萬）和3.2萬（約新台幣70萬）的演講費。

據報導，財政部長莫爾諾（Bill Morneau）的兩名女兒在「WE Charity」工作，莫爾諾也因未迴避討論，在推特上道歉。「WE Charity」在事件後宣布終止與加國政府的合作關係。

反對黨加拿大保守黨（Conservative Party of Canada）發言人巴雷特（Michael Barrett）則認為，杜魯道公開道歉是為了防止「醜聞失控」，並指出，杜魯道只有在事件曝光時候，才會感到抱歉。

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