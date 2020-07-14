為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    關係密切機構獲政府鉅額合約 加總理公開道歉

    加拿大總理杜魯道在13日的記者會上，針對未注意利益衝突迴避公開致歉。（路透）

    加拿大總理杜魯道在13日的記者會上，針對未注意利益衝突迴避公開致歉。（路透）

    2020-07-14 10:58:16

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）日前因為與家族關係密切的慈善機構獲得政府補助款，而遭到調查，昨（13）日杜魯道公開道歉，指出自己未注意利益衝突迴避，犯下錯誤。

    綜合外媒報導，與杜魯道一家關係密切的慈善機構「WE Charity」日前獲得加國政府9億加幣（約新台幣195億）的學生機構獎助金合約，引發反對派的質疑要求調查，這是杜魯道在任期內，面臨第3次利益與道德衝突調查。

    杜魯道在記者會上表示，自己清楚家人和「WE Charity」組織合作密切，但不了解報酬細節，對於未立即退出相關合約討論，深表歉意。

    「WE Charity」透露，在2016至2020年期間，向杜魯道的母親瑪格麗特（Margaret Trudeau）和杜魯道的弟弟亞歷山大（Alexandre Trudeau），分別支付25萬加幣（約新台幣543萬）和3.2萬（約新台幣70萬）的演講費。

    據報導，財政部長莫爾諾（Bill Morneau）的兩名女兒在「WE Charity」工作，莫爾諾也因未迴避討論，在推特上道歉。「WE Charity」在事件後宣布終止與加國政府的合作關係。

    反對黨加拿大保守黨（Conservative Party of Canada）發言人巴雷特（Michael Barrett）則認為，杜魯道公開道歉是為了防止「醜聞失控」，並指出，杜魯道只有在事件曝光時候，才會感到抱歉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情漸穩定 杜魯道指加拿大防疫比美國還好
    2020-07-09 08:29

    疫情漸穩定 杜魯道指加拿大防疫比美國還好
    疑不滿國家疫情處理 加拿大軍人攜強大火力闖總督官邸被逮
    2020-07-07 21:44

    疑不滿國家疫情處理 加拿大軍人攜強大火力闖總督官邸被逮
    臺中榮民總醫院首開電子煙特別門診

    臺中榮民總醫院首開電子煙特別門診
    親近組織獲政府百億合約 加國總理杜魯道遭調查
    2020-07-04 09:25

    親近組織獲政府百億合約 加國總理杜魯道遭調查
    18年前「黑臉」扮阿拉丁 加總理致歉
    2019-09-20 05:30

    18年前「黑臉」扮阿拉丁 加總理致歉
    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」

    信義房屋三高門檻成領導品牌 引來同業「沾光行銷」
    國際今日熱門
    2020-07-13 11:57

    批港版國安法違背國際法 德國總統：將影響歐中關係

    2020-07-13 12:05

    日本暴雨已致14縣105條河氾濫 鋒面將往東北移動災情恐擴大

    2020-07-13 12:05

    武漢肺炎》東京連4天增200多例確診 在野黨促再發布緊急宣言

    2020-07-13 11:56

    軍備控制協議難產？ 克里姆林宮發言人：美俄關係仍在最低點

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播