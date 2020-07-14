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    首頁　>　國際

    雷里達地方法院推翻加泰隆尼亞自治區政府禁足令

    2020-07-14 01:19:01

    〔中央社〕西班牙加泰隆尼亞自治區城鎮雷里達（Lerida）地方法院，今天推翻了政府對當地16萬人祭出的防疫禁足令。加泰隆尼亞政府官員正考慮對此採取行動。

    加泰隆尼亞政府在面臨當地塞格里亞縣（Segria）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫人數快速激增情況下，昨天對該縣首府雷里達（Lerida）市內和周遭居民下達禁足令。

    塞格里亞縣位於巴塞隆納（Barcelona）以西約150公里處，人口逾20萬。當地於本月早些時候病例攀升，促使自治區官員於4日實施防疫限制，但疫情之後仍繼續惡化。

    為此，加泰隆尼亞政府12日下令，雷里達市及7個鄰近地區的16萬居民自午夜起居家禁足，但數小時後，雷里達地方法官便推翻這項命令，裁定此命令違法，聲稱只有中央政府能夠實行這種限制。

    加泰隆尼亞最高法院發推文指出：「雷里達地方法院決定不批准這些措施，理由是它們違法。」

    儘管雷里達地方法院這項裁決可以上訴，但已引發加泰隆尼亞當局間攤牌。加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）指出，他「不會接受」這位法官的裁決。

    加泰隆尼亞衛生部長佛吉斯（Alba Verges）則告訴地方電台：「我們正在研究如何以法律解決這個問題。」

    西班牙目前已發現逾70起群聚感染，雷里達周遭地區群聚感染是最令人擔憂之一。

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