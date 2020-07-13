印尼綜合法案禁「喝醉酒」 人權團體質疑增加警察濫權可能

創造就業綜合法案第82條遭人權團體質疑，會過度擴大國家警察的權限。圖為印尼警察示意圖。（彭博）

2020-07-13 22:51:44

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一項備受爭議的綜合法案中，賦予警察權力採取實際行動遏止「社區疾病」，但卻未明確定議何謂「社區疾病」，只提到其中包含無家可歸、喝醉酒、高利貸等，遭人權團體質疑，該法案會過度擴大國家警察的權限，也增加濫權的可能性。

據《雅加達郵報》報導，《創造就業綜合法案》（Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja）第82條給了警察權力採取行動，以防止所謂「社區疾病（community disease）」的蔓延，並監督那些被認為會破壞國家團結的「信仰」。但法規中並未詳細定義「社區疾病」，只提到其中包含無家可歸、賣淫、賭博、吸毒、喝醉酒、人口販運、高利貸、勒索等其他行為。

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印尼法律援助基金會（YLBHI）12日提及，該法案很可能會成為政府打壓少數群體或侵犯人權的藉口，法律援助基金會發言人拉赫瑪（Siti Rakhma）表示，該法不僅沒有詳細規範「社區疾病」，也並未解釋哪些「信仰」會威脅到國家的團結。拉赫瑪擔憂，也許大規模的抗議就會被視為「社區疾病」，或危害國家團結的「信仰」。

許多穆斯林不予承認的伊斯蘭阿赫邁迪亞教派（Ahmadiyah）發言人Yendra Budiana補充了拉赫瑪的擔憂，他指出，阿赫邁迪亞教派的穆斯林長期受到政府和警察的打壓，並且就被稱作「社區疾病」。

印尼肅貪委員會（Corruption Eradication Commission）前副主席Laode M. Syarif亦表態認為，該法並未提供任何檢視警察權力的配套措施，警察濫權的可能性大幅增加，「尤其是警察不只當執法人員，還必須充當監管者」，他呼籲各界採取一切行動阻止該法通過。

印尼國家監察使（Ombudsman）拉哈尤（Ninik Rahayu）說，給警察太多的權力也會讓他們無法負荷，他進一步解釋，該法案表明，警察的工作範圍涵蓋法規制定、監督、糾正以及教育民眾守法，「這會使警察不知所措」。

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