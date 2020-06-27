不顧政府阻攔！ 印尼村民拯救海上漂流羅興亞難民

印尼民眾近日在沿海發現一艘承載近百名羅興亞人的船，通報政府卻得到拒絕援救的答覆，他們決定自己展開行動。圖為羅興亞難民船示意圖。（美聯社）

2020-06-27 22:38:37

〔即時新聞／綜合報導〕印尼政府近幾個月不斷拒絕援救在海上漂流的緬甸羅興亞難民，指稱擔心船隻攜帶武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒。印尼沿海居民近日發現一艘搖搖欲墜的船隻，載著近百名羅興亞人，包含數10個兒童，通報當地政府卻得到拒絕援救的答覆，他們決定自己展開行動。

綜合媒體報導，印尼亞齊省（Aceh）民眾擔憂船上人們的安危，自行動員將繩子繫上船體以確保穩定，隨後將船拖上岸，總共拯救了包含1名孕婦在內的94人。

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參與行動的甘榜村（Kampung）村長蓋奇克（Nasruddin Guechik）說，「看到難民時，我們就忍不住流淚，怎麼可能不採取行動」，他更說，他們並不擔心政府，因為「做的是正確的事」。

2017年緬甸軍方在當地佛教武裝份子的支持下，對羅興亞穆斯林展開「清洗行動」，自此越來越多羅興亞人出逃到東南亞各國。隨著難民人數越來越多，再加上武肺疫情肆虐，各國政府順勢以遏止疫情傳播為由，紛紛將他們拒之門外。

其中，馬來西亞除了拒絕援救，更傳出正在考慮修補難民被扣押的破損船隻，以便將他們遣回海中。國際特赦組織（Amnesty International）印尼分會秘書長哈米德（Usman Hamid）呼籲，政府需要趕緊採取行動以防止更多的死亡，好好保護近日獲救的94名難民。

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