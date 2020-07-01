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雅加達今起禁一次性塑膠袋 商家警告3次不聽最高罰7萬

印尼首都雅加達即日（7月1日）起將禁止所有的購物中心、雜貨店、傳統市場使用一次性塑膠袋。（彭博）

印尼首都雅加達即日（7月1日）起將禁止所有的購物中心、雜貨店、傳統市場使用一次性塑膠袋。（彭博）

2020-07-01 20:03:31

〔即時新聞／綜合報導〕印尼首都雅加達所有的購物中心、雜貨店、傳統市場即日（7月1日）起將被禁止使用1次性塑膠袋。市營的市場營運商「Pasar Jaya」負責監督政策實施，「Pasar Jaya」董事週二（6月30日）說明，雅加達所有消費場所管理者及市場負責人將會監督該禁令的落實，並補充自家公司所經營的153個市場，都已確實向攤商和消費者傳達塑膠禁令。

《雅加達郵報》報導，「Pasar Jaya」在釋出的聲明中提到，其實該政策主要是針對傳統市場，因為其在首都製造了最多的廢棄物，他說，「每天雅加達的傳統市場都會產生600噸」，並認為此規範能夠有效減少垃圾量。

印尼政府官員蘇哈蒂（Suharti）說，雅加達的廢棄物產量一直在逐年增加，過去5年增加了36%，2019年10月首都平均每天生產7700噸廢棄物。許多其他零售商也支持該禁令，印尼最大零售商之一的阿爾法市場（Alfamart）也表態支持，認為政策意圖良好，並指出他們的消費者其實已經非常習慣在購物時攜帶環保袋。

「Pasar Jaya」提到，在制定政策前有跟部分攤商開會討論，擬定出一些配套措施，如免費贈送可重複使用的環保袋、等。而根據該法規，仍在使用塑膠袋的零售商在收到3次警告信後，將被罰款500萬印尼盾（約新台幣1萬元）至3500萬印尼盾（約新台幣7.2萬元）。

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