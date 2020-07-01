武漢肺炎》失業潮+醫療忙防疫 印尼兒童「餓」運加劇

聯合國兒童基金會（UNICEF）警告，在當前的健康危機中，印尼不斷高升的失業率、超過負荷的醫療系統和有限的糧食會加劇原先就已不樂觀的兒童生長環境。圖為印尼兒童示意圖。（路透）

2020-07-01 20:47:41

〔即時新聞／綜合報導〕印尼政府在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行後，將大部份的醫療資源都用在防疫。聯合國兒童基金會（UNICEF）警告，在當前的健康危機中，印尼不斷高升的失業率、超過負荷的醫療系統和有限的糧食將加劇原先就已不樂觀的兒童生長環境惡化。

《雅加達郵報》報導，聯合國兒童基金會公告的數據顯示，印尼有超過200萬名兒童身受消耗性疾病之苦，甚至在武肺病毒爆發前就有超過700萬名5歲以下的幼童處於發育遲緩的狀態。

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聯合國兒童基金會駐印尼代表科米妮（Debora Comini）認為，疫情對弱勢家庭的打擊最大，「除非緊急擴增關於營養不良兒童的預防及治療，否則相關死亡人數可能快速增加」，她也呼籲政府儘速採取行動，特別是針對貧困家庭的孩子。

印尼救助兒童會（Save the Children Indonesia）最近的調查發現，父母親的收入減少或消失會導致兒童福利下降，進而對殘疾兒童的支持減少，因為疫情爆發而造成的失業潮，可能會增加全國2400萬名學步兒童營養不良的風險。

聯合國兒童基金會敦促政府改善公眾對主食攝取的模式，並從弱勢家庭中蒐集數據，以有效地、最大程度減少兒童營養不良的風險。

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