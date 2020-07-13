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    武漢肺炎》群聚感染又現 英國一農場逾70人確診

    英格蘭公共衛生部12日表示，位於英國西米德蘭茲郡的一座農場爆發群聚感染，農場內共有近200名員工，目前至少有73人確診武漢肺炎。（歐新社）

    英格蘭公共衛生部12日表示，位於英國西米德蘭茲郡的一座農場爆發群聚感染，農場內共有近200名員工，目前至少有73人確診武漢肺炎。（歐新社）

    2020-07-13 10:59:13

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例持續攀升，即便英國疫情已從4月巔峰慢慢趨緩持穩，但近期卻不斷爆出群聚感染事件，繼6月食品加工廠群聚感染後，近日英國一座員工約200人的農場亦傳出有73人確診，迫使當局將該農場全面封鎖。

    據《路透》報導，英格蘭公共衛生部（Public Health England）12日表示，位於英國西米德蘭茲郡（West Midlands）的一座農場爆出群聚感染，農場內共有近200名員工，目前至少有73人確診武漢肺炎，剩下的人已被要求進行檢疫隔離。

    《路透》指出，儘管英國擴大篩檢，但英國境內每日新增確診已從4月巔峰每日6000人降至12日的650人。不過，英國卻爆發局部疫情擴散，大多與肉品加工廠有關，英國衛生部門及當地議會指出，為阻止染疫農場疫情擴散，現在已全面封鎖。

    在收成季節，工人都會聚集在農場建物內採摘並包裝蔬果，英格蘭公共衛生部西米德蘭茲郡官員絲彭斯（Katie Spence）指出，該農場雖然已經採取防疫措施，降低員工感染風險，不過在一週前開始有部分員工出現症狀，連同接觸者送驗後發現農場員工染疫。

    她補充表示，「當我們看見全球食品加工廠爆出疫情後，作為謹慎考量，我們對所有員工進行篩檢」，在一開始送驗的檢體中，已出現明顯的感染率，即便部份員工為無症狀患者。

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