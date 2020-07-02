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英政府建議避免出國 首相爸又挑戰防疫照飛希臘

英國政府建議國民避免出國，但首相強森的爸爸仍執意飛到希臘。（路透）

英國政府建議國民避免出國，但首相強森的爸爸仍執意飛到希臘。（路透）

2020-07-03 00:20:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行，建議國民避免出國，但首相強森（Boris Johnson）的爸爸仍執意飛到希臘。

《路透》報導，希臘政府官員2日證實，強森的父親、作家史丹利·強森（Stanley Johnson）可能途經保加利亞，已經抵達皮立翁（Pelion）北部地區，他在那有一個度假屋，並說他的到來並不令人感到不適宜。

史丹利還在Instagram帳號發布他在機場戴著口罩的照片、並說今晚將抵達雅典。

據英媒報導，史丹利表示他正在皮立翁山上「進行必不可少的工作」，鑒於即將到來的出租季，他正檢查他房產的防水功能。

希臘政府發言人佩查斯（Stelios Petsas）說，「我們持續禁止來自英國和瑞典的直飛航班，直到7月15日。如果這些國家的公民以不同的方式到達希臘，他們當然可以來。」

強森的發言人拒絕對此事發表評論，但被問到首相是否認為民眾應該聽從旅遊建議時，他說，「外交部的建議就是那樣，讓個人自己做出判斷」。

今年3月，英國政府呼籲70歲以上長者「自主隔離4個月」，以免受病毒感染。但史丹利接受電視台訪問時卻公開說：「我會繼續上酒吧」。

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