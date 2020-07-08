英國政要：中國應接受台灣是獨立國家

知名「中國通」記者郝毅博近日訪問三位名人，提醒台灣應慎防紅色滲透，同時向世界各國呼籲「台灣是獨立民主國家」的事實，以支持、捍衛台灣。圖為英國前內政部國務大臣諾曼貝克。（圖擷自YouTube「老外看中國、老外看台灣」）

2020-07-08 23:35:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日火速通過「港版國安法」，提前結束香港的「一國兩制」，引發國際社會譁然；對此，知名「中國通」記者郝毅博近日訪問3位名人，提醒台灣應慎防紅色滲透，同時向世界各國呼籲「台灣是獨立民主國家」的事實，以支持、捍衛台灣。

綜合媒體報導，中國趁全球深受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）之際，對香港強加「港版國安法」，不僅背棄《中英聯合聲明》與「一國兩制」承諾，後續公布的施行細則也將範圍觸及全世界，我國恐怕會首當其衝。

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YouTube頻道「老外看中國、老外看台灣」在7日上傳一支影片，主持人郝毅博訪問3位西方國家的名人政要；首先，前加拿大小姐林耶凡表示，台灣今年的選舉結果為很多像她一樣的人帶來希望，但中國對台灣滲透仍在持續進行，有很多中資試圖建立統戰組織或中共組織，企圖包裝花言巧語、影響輿論。

英國前內政部國務大臣諾曼貝克（Normna Baker）在片中指出，從1949年國民黨流亡播遷之後，台灣實際上一直是作為獨立國家而運作，獨立國家的狀態已持續6、70年，「中國應該接受台灣是個獨立的民主國家，並尋求友好關係，而非以暴力和武力威脅」。

諾曼貝克表示，由於很多國家畏懼中國而與台灣中斷關係，造成現在當今的局勢，「我認為，西方國家這麼做真的太怯懦了，非洲國家這麼做是因為中國給很他們很多錢，但重要的是，台灣要以獨立實體的方式繼續存在」。

諾曼貝克還說，世界透過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，看到台灣的價值，但台灣卻因中國「政治高於健康」，至今仍持續被世衛組織（WHO）排除在外，「這實在蠻橫惡劣」。

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人班尼狄克羅傑斯（Benedict Rogers）認為，對於相信民主自由和基本人權的人來說，台灣是一個盟友，也是一個充滿活力的民主國家，不僅捍衛領土內的人權，也不斷提高國際間對人權和民主價值的聲量。

班尼狄克羅傑斯以自己去年兩度訪台的經驗指出，「台灣顯然是一個真正體現和尊重全球民主價值觀的地方」，世界各國應加強與台灣的關係，台灣不僅防疫出色，還慷慨回應全球需求，「不是用賣，而是無償贈送或提供經驗」，與中共政權形成真實對比。

班尼狄克羅傑斯強調，全球應該支持、熱烈歡迎台灣加入WHO這樣的多邊組織，以便學習經驗，並加強聯繫，台灣是全球民主價值觀的體現；他並稱，中國現正以香港警告台灣，全球應該保持警惕，準備支持台灣，並在緊張局勢升級捍衛台灣。

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