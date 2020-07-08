為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國政要：中國應接受台灣是獨立國家

    知名「中國通」記者郝毅博近日訪問三位名人，提醒台灣應慎防紅色滲透，同時向世界各國呼籲「台灣是獨立民主國家」的事實，以支持、捍衛台灣。圖為英國前內政部國務大臣諾曼貝克。（圖擷自YouTube「老外看中國、老外看台灣」）

    知名「中國通」記者郝毅博近日訪問三位名人，提醒台灣應慎防紅色滲透，同時向世界各國呼籲「台灣是獨立民主國家」的事實，以支持、捍衛台灣。圖為英國前內政部國務大臣諾曼貝克。（圖擷自YouTube「老外看中國、老外看台灣」）

    2020-07-08 23:35:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日火速通過「港版國安法」，提前結束香港的「一國兩制」，引發國際社會譁然；對此，知名「中國通」記者郝毅博近日訪問3位名人，提醒台灣應慎防紅色滲透，同時向世界各國呼籲「台灣是獨立民主國家」的事實，以支持、捍衛台灣。

    綜合媒體報導，中國趁全球深受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）之際，對香港強加「港版國安法」，不僅背棄《中英聯合聲明》與「一國兩制」承諾，後續公布的施行細則也將範圍觸及全世界，我國恐怕會首當其衝。

    YouTube頻道「老外看中國、老外看台灣」在7日上傳一支影片，主持人郝毅博訪問3位西方國家的名人政要；首先，前加拿大小姐林耶凡表示，台灣今年的選舉結果為很多像她一樣的人帶來希望，但中國對台灣滲透仍在持續進行，有很多中資試圖建立統戰組織或中共組織，企圖包裝花言巧語、影響輿論。

    英國前內政部國務大臣諾曼貝克（Normna Baker）在片中指出，從1949年國民黨流亡播遷之後，台灣實際上一直是作為獨立國家而運作，獨立國家的狀態已持續6、70年，「中國應該接受台灣是個獨立的民主國家，並尋求友好關係，而非以暴力和武力威脅」。

    諾曼貝克表示，由於很多國家畏懼中國而與台灣中斷關係，造成現在當今的局勢，「我認為，西方國家這麼做真的太怯懦了，非洲國家這麼做是因為中國給很他們很多錢，但重要的是，台灣要以獨立實體的方式繼續存在」。

    諾曼貝克還說，世界透過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，看到台灣的價值，但台灣卻因中國「政治高於健康」，至今仍持續被世衛組織（WHO）排除在外，「這實在蠻橫惡劣」。

    英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）創辦人班尼狄克羅傑斯（Benedict Rogers）認為，對於相信民主自由和基本人權的人來說，台灣是一個盟友，也是一個充滿活力的民主國家，不僅捍衛領土內的人權，也不斷提高國際間對人權和民主價值的聲量。

    班尼狄克羅傑斯以自己去年兩度訪台的經驗指出，「台灣顯然是一個真正體現和尊重全球民主價值觀的地方」，世界各國應加強與台灣的關係，台灣不僅防疫出色，還慷慨回應全球需求，「不是用賣，而是無償贈送或提供經驗」，與中共政權形成真實對比。

    班尼狄克羅傑斯強調，全球應該支持、熱烈歡迎台灣加入WHO這樣的多邊組織，以便學習經驗，並加強聯繫，台灣是全球民主價值觀的體現；他並稱，中國現正以香港警告台灣，全球應該保持警惕，準備支持台灣，並在緊張局勢升級捍衛台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美科技巨頭可能撤出香港 彭博：恐引爆企業、人才外逃
    2020-07-08 22:10

    美科技巨頭可能撤出香港 彭博：恐引爆企業、人才外逃
    WTO秘書長候選人：中國依賴世貿組織 須靠協商解決問題
    2020-07-08 21:45

    WTO秘書長候選人：中國依賴世貿組織 須靠協商解決問題
    正大安站「瑞安信義」保值置產首選

    正大安站「瑞安信義」保值置產首選
    港版國安惡法擴及全球 澳洲重新審視引渡協議
    2020-07-08 19:57

    港版國安惡法擴及全球 澳洲重新審視引渡協議
    FBI局長：中國用盡各種手段 想成為世界唯一超級大國
    2020-07-08 19:13

    FBI局長：中國用盡各種手段 想成為世界唯一超級大國
    回國或自殺！FBI曝習近平「獵狐計畫」 趙立堅認了
    2020-07-08 19:04

    回國或自殺！FBI曝習近平「獵狐計畫」 趙立堅認了
    國際今日熱門
    2020-07-08 08:12

    不甩佛奇「疫情惡化警告」 川普：美國目前狀況不錯

    2020-07-08 01:27

    許章潤疑因批習近平遭逮捕 美國務院促北京放人

    2020-07-08 05:30

    不甩港國安法╱臉書推特谷歌 拒提供港府用戶個資

    2020-07-08 05:30

    中國社媒軟體危國安 美擬封殺

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播