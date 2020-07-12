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    日本茨城海岸疑藏巨大油氣田 儲量估逾950億立方公尺

    日本研究指出，茨城近海地底可能存在巨大油氣田。（美聯社檔案照）

    日本研究指出，茨城近海地底可能存在巨大油氣田。（美聯社檔案照）

    2020-07-12 23:06:29

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道大學與茨城大學最新研究顯示，茨城縣北茨城市的五浦海岸上所蔓延的奇岩礁石，是約1650萬年前存在的巨大油氣田的證據，目前茨城附近可能還存在著油氣田，推測可採儲量超過950億立方公尺。

    根據《日本經濟新聞》報導，五浦海岸是一個奇特的岩石、礁石組成的風景區，礁石的成分為碳酸鈣、岩石是碳酸鹽結固物組成，形成原因不明，日本北海道大學與茨城大學聯手調查發現，它們都是天然氣的產物。

    根據茨城大學安藤教授的說法，大約1650萬年前的地殼運動，在海底的油氣田造成裂縫，導致大規模天然氣外流數萬年，這些天然氣在海底發生化學變化，使碳酸鹽形成結固物，接著滲出到地表，形成了奇怪的礁石。

    研究顯示，五浦海岸碳酸鹽成分堪稱世界級，從這些礁岩的體積估算，海底可能存在巨大的油氣田，可採儲量超過950億立方公尺，規模媲美巨大的天然氣田，不過目前尚未證實當地海底確實存在油氣田，安藤教授相當期待未來的地下資源勘查活動。

    自2019年以來，石油天然氣和金屬礦產資源管理局的勘探船「Tansa」一直在日本附近的海洋勘探地下資源，包括茨城縣近海地區也是調查的範圍，此項研究的推測數據有待進一步調查。

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