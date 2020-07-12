武漢肺炎》沖繩美軍基地疫情有擴散跡象 4基地共63人確診

沖繩4處美軍基地共有63名美軍與相關人士確診。圖為駐沖繩美軍示意圖。（歐新社）

2020-07-12 13:35:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣美軍基地傳出基地內有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案例，美軍先前未透露具體感染人數，而沖繩縣政府昨日公布具體感染數字，在普天間機場（Futenma Air Base）與位於金武灣的漢森營（Camp Hansen）中，共有61名美軍及相關人士確診，而今日稍早確診人數增加至63人，且有擴散跡象。

綜合日媒報導，沖繩縣政府今日公布美軍基地疫情相關數據，從本月7日至12日為止，普天間機場共有39人確診，漢森營有22人確診，位於浦添市的金瑟營（Camp Kinser）則在今日新增1名確診病例，同時也是該營首例。

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另外，位於宇流麻市的麥克托利亞斯營（Camp McTureous）曾在本月2日出現1名確診者，此確診者也被納入美軍基地疫情統計內，目前沖繩美軍基地共有63名美軍及相關人士確診。

針對美軍基地內爆發群聚感染，沖繩縣知事玉城丹尼在昨天致電駐沖繩美軍高層，表達欲封鎖普天間機場及漢森營的意向，玉城丹尼昨日也在記者會中表示，針對疫情感到非常震驚，在這麼短的時間內有如此多的美軍相關人員染疫，在此也對美軍防疫措施抱持著強烈的不信任感。

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