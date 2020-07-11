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    美總統大選將至 臉書考慮禁政治廣告

    消息人士透露，臉書正考慮在近日禁止政治廣告的投放。（美聯社資料照）

    消息人士透露，臉書正考慮在近日禁止政治廣告的投放。（美聯社資料照）

    2020-07-11 10:23:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在今年11月3日登場，消息人士透露，臉書正考慮在近日禁止政治廣告的投放，以避免民眾在選前接收、傳播與選舉有關的誤導性內容。

    綜合外媒報導，同為社群媒體的推特在去年就已禁止政治廣告，臉書則以不想扼殺政治言論為由，始終沒有公布相關政策，管制政治人物廣告和言論。各大社群媒體過去幾週也紛紛對川普的「煽動性言論」採取行動，臉書不作為的決定引起大眾的關注。

    拜登的競選團隊上月向臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）致信，呼籲臉書在選舉前對政治廣告進行事實查核。超過900個品牌加入抵制臉書廣告行動，施壓要求臉書採取具體行動阻止仇恨言論和假訊息。

    臉書前安全負責人史塔莫斯（Alex Stamos）表示，禁止政治廣告獲利者可能是川普。史塔莫斯指出，撤除目前線上的政治廣告，只會對那些「有錢人」、「掌權者」或是「能夠獲得媒體版面的人」有利。

    民主黨全國委員會（Democratic National Committee）技術長托瑪絲（Nell Thomas）則推文表示，廣告禁令不是解決社群平台假消息的真正辦法。

    據報導，禁止政治廣告的相關規範仍在討論階段，尚未確定最終政策，臉書發言人則對相關報導不予回應。

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