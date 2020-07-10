超厲害！拉布拉多「叼竹籃」獨自送貨 會記客人名字、位置

2020-07-10 23:52:41

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，能有效減少群聚接觸的外送產業可說是相當夯，但位於哥倫比亞麥德林一家超市老闆很不一樣，他養了一隻能叼著竹籃到處送貨的拉布拉多犬，而這隻「外送犬」甚至連記客人名字、位置都不是問題。

綜合外媒報導，名叫伯特羅（Maria Natividad Botero）的老闆在麥德林開了一間小型超市，特別的是，他養了一隻8歲、能幫忙送貨的拉布拉多犬「厄洛斯（Eros）」，有效地幫助保持社交距離，受到當地人的熱烈歡迎。

厄洛斯每天咬著竹籃，裡面放著蔬菜、水果以及一些包裝食品，在這個坐落於丘陵的城市不停地奔跑，送貨給每位不同顧客，並享受顧客摸頭、賞賜零食。更厲害的是，厄洛斯雖然讀不懂地址，但能夠記住5、6名顧客的名字及地址，並學會自己出去送貨。

伯特羅透露，厄洛斯起初是在兒子的拜託下而收養，最後才勉強養下這隻貼心的「外送犬」，但如今厄洛斯已然成為這個地區必備的一份子，伯特羅也笑說，厄洛斯很愛吃，如果你不給他吃點東西，可不會輕易離開。

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