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    路透：中國拉攏台灣人心 疫情下改採虛擬形式

    由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行導致兩岸幾無旅行往來，中國正把推動與台灣「統一」的宣傳活動帶向直播、網路會議和微電影競賽的虛擬世界。（法新社資料照）

    由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行導致兩岸幾無旅行往來，中國正把推動與台灣「統一」的宣傳活動帶向直播、網路會議和微電影競賽的虛擬世界。（法新社資料照）

    2020-07-10 16:10:53

    〔中央社〕由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行導致兩岸幾無旅行往來，中國正把推動與台灣「統一」的宣傳活動帶向直播、網路會議和微電影競賽的虛擬世界。

    路透社報導，台灣民眾普遍支持香港的反政府抗議及反對港區國安法行動，與此同時，中國想在民主台灣贏得人心的攻勢也愈來愈猛。

    對中國來說，台灣是最敏感的領土議題，北京宣稱實質上自主的台灣屬於中國，若有必要，不排除動用武力控制台灣。

    雖然許多台灣人的先祖可追溯到中國大陸，在文化上也與中國人相近，但多數人並不想被獨裁專制的中國政府統治。

    由於兩岸正常旅行交流受疫情影響而中斷，中國改採網路繼續進行拉攏人心的活動。

    今年6月，數十個台灣家庭透過視訊參加在福建省福州市舉行的端午節宴會。中國國營媒體稱這場宴會提升「台灣年輕人的祖先認同」及「對海峽兩岸永存的愛表達祈願」。

    另外，有一場微電影競賽正針對台灣的高中生廣為宣傳，宗旨是「打破病毒製造的藩籬」。

    這項競賽的籌辦單位之一是中國共產黨在福建省的青年組織，線上宣傳海報寫道：「流行病阻隔如山海，卻不能切斷對家的嚮往。」

    這些舉動令台灣的安全機關感到不安。根據路透社看到的一份內部安全報告，其中一個機關形容這些舉措是引領政治意識形態、向台灣政府散播異議的「新統戰模式」一環。

    另一份報告則提到，這些在網路上採取的行動讓台灣當局更難追蹤幕後涉及者，可能帶來「新的國安危機」。

    一名調查這類活動的台灣安全官員告訴路透社：「他們接獲指示，要擴大推動直播和網路會議。他們想要提升對中國的好感。」

    安全官員表示，這些網路行動由中國國務院台灣事務辦公室、中共中央統一戰線工作部等中國政府機關發起。

    還有一份報告指出，TikTok及Instagram等社群媒體平台一直被用來「誘使（台灣年輕人）互動」。

    TikTok發言人對此不願置評。收購Instagram的臉書也未回覆記者詢問。

    中國國台辦透過聲明告訴路透社，在疫情中，利用網路與台灣人民交流是「自然而然的選擇」，台灣政府卻試圖「汙名化兩岸同胞之間的正常交流」，是意在台獨的「卑劣」行為。

    台灣的大陸委員會則表示，人民必須保持謹慎，以免在中國「採取新形式」的統戰行動時，「掉入中共陷阱」。

    不過台灣的安全官員說，中方這些行動可能不如人員實際交流來得有效，一旦兩岸旅行恢復，中國應該也會再度展開實際交流行動。

    一名安全官員說：「沒有眼見為憑的好處，就比較難說服民眾。」

    一些證據顯示，這些宣傳活動並無成效。台灣的政治大學於7月調查發現，約27%的台灣受訪者支持台灣正式獨立，創下新高紀錄；相反地，僅有0.7%想與中國統一；但多數受訪者選擇維持現狀。

    一名安全官員說：「他們很努力從事虛擬宣傳活動，但多數台灣人腦袋很清楚。」

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