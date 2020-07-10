嚴重侵犯人權！ 美制裁新疆黨委書記等4名中共高官

中共新疆黨委書記陳全國。（路透資料照）

2020-07-10 11:24:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部9日宣布，以涉及嚴重侵犯新疆少數族群人權為由，對新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍等4名中共官員進行凍結資產，前3人還被國務院禁止入境美國。

美國財政部9日發布新聞稿 指出，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）根據「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）等美國法律，以及總統川普2017年12月發布的第13818號行政命令，對新疆公安廳（XPSB）和4名現任或前任政府官員進行制裁，因為他們涉及嚴重侵犯新疆維吾爾自治區少數民族的權利。

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新聞稿提到，上述被制裁的實體和個人，直接或間接擁有的、任何財產或財產權益，只要是在美國或在美國個人控制的情況下，就會被扣押，並必須匯報給OFAC。

與此同時，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）也發聲明 表示，根據「2020財政年度國務院、對外行動及相關計畫撥款法」第7031（c）節，點名制裁陳全國、王明山及朱海侖，他們與直系親屬將禁止入境美國。

龐皮歐強調，美國也將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）第212（a）（3）（C）節，對負責或參與拘禁、虐待維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群的其他中共官員，施加額外簽證限制措施。他們親屬也可能受到相同簽證限制。

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