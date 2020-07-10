軍情動態》美空軍強化戰力 採購諾格「Litening先進標定莢艙」

美國空軍訂購全球第4大軍火商諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）的「Litening先進標定莢艙（Litening Advanced Targeting Pod）」，進一步提升美軍戰力。（圖擷自Northrop Grumman網站）

2020-07-10 10:46:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍訂購全球第4大軍火商諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman，諾格）的「Litening先進標定莢艙（Litening Advanced Targeting Pod）」，其具有高解析度的彩色數位影像、雷射搜索和追蹤功能等等，可強化美軍的偵察與密接支援戰力，並增加人道救援的能力。

據《航空技術新聞與評論》（Aerotech News & Review）報導，諾格公司表示，Litening的全彩影像可在短時間支援飛行員或地面部隊全面地了解情況，無論是監視、搜索、救援還是訓練，Litening都能幫助戰鬥人員不會錯過任何資訊。

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另外，這次Litening的最新升級版，將可錄製同步影片以便進行戰後分析，也配備了新型雷射成像感測器，在「人眼安全雷射模式」的模式下，可使用雷射進行更為逼真的訓練。

截至目前為止，諾格已經向美國和全球客戶交付了將近900個Litening莢艙，實戰時數已超過100萬個小時。

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