首爾市長朴元淳留遺言失聯！ 韓媒曝捲入性騷擾疑雲

南韓首爾市長朴元淳今（9）日傳出失聯，留下類似遺言的話就下落不明，女兒於下午5點17分向警方報案，當地警方則派出至少450人在尋找朴元淳。（歐新社）

2020-07-09 21:56:20

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首爾市長朴元淳留遺言後失蹤！ 警方在官邸發現遺書

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳今（9）日傳出失聯，留下類似遺言的話就下落不明，女兒於下午5點17分向警方報案，當地警方則派出至少450人在尋找朴元淳。而韓媒也紛紛報導，朴元淳疑似陷入性騷擾疑雲，他的前任秘書於8日指控自己受到朴元淳性騷擾。

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遭前任秘書指控性騷擾

綜合韓媒報導，朴元淳的女兒於當地時間下午5點17分向當地警方通報表示，「父親4、5個小時前留下疑似遺言的話後，就離家而去，電話更是直接關機。」一名首爾員警指出，根據手機定位追蹤以及監視器畫面，朴元淳失蹤地點位於首爾城北洞芬蘭大使館住所附近，而當地警方已派出至少450人在尋找朴元淳。

稍早《首爾日報》及多家韓媒一度報導稱，警方已在成均館大學後門的臥龍公園附近，找到朴元淳屍體，但事後遭警方否認。首爾市政府稍早表示，朴元淳今日以身體狀況不佳為由取消全部行程，並未上班；警方與首爾市府表示，朴元淳今上午10時44分穿著深色毛衣、黑褲揹著黑包包離開官邸，可能是因為最近的不動產政策等業務感到壓力，才把手機關機冷靜一下。

朴元淳多個社群帳號轉成私密帳戶

另外，朴元淳女兒報案約3小時後，朴元淳的多個社群帳號包含Youtube頻道、Instagram及Kakao頻道突然轉成私密帳戶，只有臉書及推特仍然是公開帳號，而他臉書內容皆是關於市政及社會議題的貼文，並沒關於個人想法的文章，最新一則貼文是8日的「韓版新政」內容。

不少韓媒也報導朴元淳失蹤原因可能與性騷擾有關，有傳聞稱朴元淳是因為被前市府秘書告發Me Too事件（利用權勢性騷擾），才無緣無故失聯；《MBC電視台》報導，前首爾市政廳秘書A先生在8日指控受到朴元淳性騷擾。

首爾市府：性騷是沒事實根據的傳聞

報導指出，受害人親自向警方提交訴狀，據悉訴狀上詳細記述了被猥褻的情況，但目前警方是否已開始對此展開調查尚無法確認；據了解8日警察廳長已接到同一內容的報告。

針對朴元淳陷入性騷擾疑雲，首爾市府回應，「這些都是沒有事實根據的傳聞」。

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首爾警方與首爾市府表示，朴元淳今（9日）上午10時44分穿著深色毛衣、黑褲揹著黑包包離開官邸。圖為朴元淳位於首爾的官邸。（歐新社）

首爾警方派出員警在朴元淳官邸前站崗。（美聯社）

當地警方已派出至少450人在尋找朴元淳。（美聯社）

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