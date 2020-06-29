川普邀南韓加入G12遭日反對 青瓦臺幕僚痛斥︰日本無恥至極

美國總統川普希望在原有的7國集團（G7）框架下再邀5國加入，其中南韓也在考慮名單中；然而日本對南韓加入的構想表達反對，引起南韓強烈不滿，青瓦臺有幕僚痛斥日本「無恥至極」。（美聯社）

2020-06-29 21:10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普為擴大對中國戰略圈，希望在原有的7國集團（G7）框架下再邀5國加入，邀請俄羅斯、南韓、印度、澳洲與巴西加入擴大為G12；然而日本對南韓加入的構想表達反對，引起南韓強烈不滿，對此南韓青瓦臺幕僚痛斥日本「無恥至極」。

綜合外媒報導，在川普拋出相關構想後，南韓政府便相當積極爭取，南韓總統文在寅也立刻在6月2日與川普熱線對話；文在寅在熱線中對川普的邀請表達歡迎與感謝之意，並希望將G7正式修改框架，擴大為G11或G12，以作為「後武漢肺炎時代」的新里程碑。

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然而這個構想被G7成員國之一的日本反對，日本政府認為南韓過於親中且對北韓不強硬，態度會與G7成員的立場不一致，因此反對南韓加入；另外，《共同社》也分析，日本是想守住「亞洲唯一G7成員國」的外交優勢，而這也是日本首相安倍晉三的構想。

不過日本反對的立場一直都未對外正式公布，最多僅是日本外交大臣茂木敏在5月28日的表態，表示「維持G7框架是所有成員一致的共識」，且日本政府內部也認為，當前英國與加拿大也反對俄羅斯加入，且修改G7框架需要所有成員一致同意，「日本根本不需要強出頭」；然而日本反對立場也讓興奮的南韓被澆了一頭冷水，南韓青瓦臺有幕僚痛斥，日本慣於禍害鄰國、拒不認錯反省，這次的行為更「無恥至極」。

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