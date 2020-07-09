為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    首爾市長朴元淳留遺言後失蹤！ 女兒報案警出動搜尋

    南韓首爾市長朴元淳（見圖）今（9）日傳出下落不明，朴元淳女兒稍早向警方報案，指父親留下遺言後就離家出走，還把手機關機，當地警方目前已派員協助搜尋。圖為朴元淳8日於首爾市政廳舉行的記者會上發表演講。（美聯社）

    南韓首爾市長朴元淳（見圖）今（9）日傳出下落不明，朴元淳女兒稍早向警方報案，指父親留下遺言後就離家出走，還把手機關機，當地警方目前已派員協助搜尋。圖為朴元淳8日於首爾市政廳舉行的記者會上發表演講。（美聯社）

    2020-07-09 18:40:01

    首次上稿：17:40
    更新時間：18:40

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳今（9）日傳出下落不明，朴元淳女兒稍早向警方報案，指父親留下遺言後就離家出走，還把手機關機，當地警方目前已派員協助搜尋。

    《韓聯社》報導，朴元淳的女兒於當地時間下午5點17分向當地警方通報表示，「父親4、5個小時前留下疑似遺言的話後，就離家而去，電話更是直接關機。」稍早警方透過手機定位追蹤到朴元淳的位置，位於首爾城北洞附近山區，目前已派出兩個中隊人力、無人機與警犬進行搜尋。

    對此，首爾市政府表示，朴元淳今日以身體狀況不佳為由取消全部行程，對於他失蹤一事仍在確認中。

    人權律師出身的朴元淳今年64歲，2011年首度挑戰首爾市長選舉，以獨立候選人身分擊敗執政黨候選人羅卿瑗，跌破各界眼鏡，於2014年、2018年再度勝選，目前進入第三個任期。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓經濟仍疲軟 韓智庫：消費回升但出口繼續大幅下滑
    2020-07-08 17:08

    南韓經濟仍疲軟 韓智庫：消費回升但出口繼續大幅下滑
    武漢肺炎》南韓6日新增44例確診 單日新增現微幅趨緩
    2020-07-07 13:31

    武漢肺炎》南韓6日新增44例確診 單日新增現微幅趨緩
    豪宅規格小資價 璟都柏悅搶首購目光

    豪宅規格小資價 璟都柏悅搶首購目光
    川金會隔天地方選舉 出口民調：南韓執政黨大勝
    2018-06-13 23:48

    川金會隔天地方選舉 出口民調：南韓執政黨大勝
    改善兩韓關係 首爾市長：願與平壤交流發展
    2017-07-11 20:45

    改善兩韓關係 首爾市長：願與平壤交流發展
    守護全家人的健康就靠它－鹿茸

    守護全家人的健康就靠它－鹿茸
    國際今日熱門
    2020-07-08 20:00

    藝術系女大生畢業新婚 竟遭渣男老公雇人強姦

    2020-07-08 19:57

    港版國安惡法擴及全球 澳洲重新審視引渡協議

    2020-07-08 20:22

    布吉納法索公墓驚現180具遭爆頭遺體 人權觀察疑政府法外處決

    2020-07-08 20:26

    預產期7月20日！美孕婦曬出1萬隻蜜蜂爬上孕肚照

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播