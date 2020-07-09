首爾市長朴元淳留遺言後失蹤！ 女兒報案警出動搜尋

南韓首爾市長朴元淳（見圖）今（9）日傳出下落不明，朴元淳女兒稍早向警方報案，指父親留下遺言後就離家出走，還把手機關機，當地警方目前已派員協助搜尋。圖為朴元淳8日於首爾市政廳舉行的記者會上發表演講。（美聯社）

2020-07-09 18:40:01

首次上稿：17:40

更新時間：18:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市長朴元淳今（9）日傳出下落不明，朴元淳女兒稍早向警方報案，指父親留下遺言後就離家出走，還把手機關機，當地警方目前已派員協助搜尋。

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據《韓聯社》報導，朴元淳的女兒於當地時間下午5點17分向當地警方通報表示，「父親4、5個小時前留下疑似遺言的話後，就離家而去，電話更是直接關機。」稍早警方透過手機定位追蹤到朴元淳的位置，位於首爾城北洞附近山區，目前已派出兩個中隊人力、無人機與警犬進行搜尋。

對此，首爾市政府表示，朴元淳今日以身體狀況不佳為由取消全部行程，對於他失蹤一事仍在確認中。

人權律師出身的朴元淳今年64歲，2011年首度挑戰首爾市長選舉，以獨立候選人身分擊敗執政黨候選人羅卿瑗，跌破各界眼鏡，於2014年、2018年再度勝選，目前進入第三個任期。

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