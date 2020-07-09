絕美！ 疫情封鎖下污染驟減 土耳其水底1600年教堂奇蹟浮現

土耳其伊茲尼克湖中的1600年教堂得以重見天日。（圖取自Twitter）

2020-07-09 14:41:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，各國因疫情封鎖，人為活動減少，使大自然得以喘息。土耳其的伊茲尼克湖（Lake Iznik）因為少了污染，變得清澈見底，使得水底下一座有1600年歷史的教堂遺跡「重見天日」，令考古學界和當地居民激動不已。

綜合媒體報導，坐落在土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的著名景點伊茲尼克湖因疫情實施封鎖政策，水污染減少，湖底一座有1600年歷史的古老大教堂竟重見天日，震驚各界。

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專家表示，這座擁有羅馬風格教堂約是在西元4世紀建造，雖已毀損不全，但以規模來看是當年該地最具聲望的基督教教堂。判斷約在西元740年時，教堂因地震整個坍塌，隨後隨著地理形勢的變化沉入湖中。

其實考古學家早在2014年就發現這座教堂遺址，當時被考古學會視為當年年度十大發現之一，但過去因水質汙濁未能清晰拍下全貌。對此，進行研究多年的土耳其烏魯達大學（Uludag University）考古學系主任慕沙法．沙辛（Mustafa Sahin）驚喜表示「這是我見過最宏偉的建築！」

有專家認為，這座大教堂是為了紀念在羅馬帝國傳教殉道的東正教司鐸賽普勒斯（St. Neophytos）。此外，有研究人員在教堂遺址內發現古董燈及古錢幣，讓考古學家能更進一步，繼續追溯安敦尼王朝（Antoninus Pius）的歷史。

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