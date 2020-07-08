日本前法務大臣與議員妻涉賄選 被檢方起訴

日本前法務大臣、眾議員河井克行（右）和他的妻子、參議員河井案里（左）因涉嫌賄選被檢方起訴。（美聯社）

2020-07-08 23:10:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本前法務大臣、眾議員河井克行和他的妻子、參議員河井案里因涉嫌賄選，在6月18日被逮捕後，今天（8日）被東京地檢正式起訴；起訴書指出，河井克行與妻子河井案里合謀，花費約2900萬日圓（約795萬新台幣）進行「買票」，若2人最終被法院判處有罪，所擔任的公職將被解職。

綜合外媒報導，東京地方檢察廳特搜部在今天（7月8日）以違反《公職選舉法》的罪嫌，將河井克行與河井案里起訴；起訴書指出，河井克行為使妻子河井案里順利當選參議員，竟在去年3月下旬至8月上旬間，以2900萬日元收買100人為其運作，其中包括地方議員與後援會幹部。

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檢方認為，整起賄選事件的核心人物是河井克行，他也是全案主謀，屬於《公職選舉法》規定的連坐制對象，適用更重的罰則；檢方並向東京地方法院聲請「百日裁判」，力求盡速判決，目前河井案里的辯護律師已向東京地方法院申請保釋，將在明天（9日）決定是否允許。

這起賄選弊案也重創日本首相安倍晉三的政治聲望，由於河井克行一度擔任安倍內閣的法務大臣，但不到2個月便因賄選案引咎辭職，安倍也因此被在野黨砲轟「視人不明」要求下台，也增加安倍政府的施政壓力。

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