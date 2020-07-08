港警「跪頸」制服示威者惹議 李家超：沒有計畫要禁止

香港保安局局長李家超表明不會禁止港警使用「鎖頸式武力」方式制服示威者。（路透檔案照）

2020-07-08 21:37:29

〔即時新聞／綜合報導〕前陣子非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因遭白人警以「鎖頸式武力」（跪頸）方式制服最後身亡，引爆全美示威暴動，而香港近日也有員警以「跪頸」方式制服示威者，引起爭議。對此，「議會陣線」議員朱凱廸今天就要求保安局局長李家超給個交代，但李家超卻表明「沒有計畫要禁止」，還要民眾應多感謝警隊，比起美國還處理得好。

綜合港媒報導，議員朱凱廸今天在立法會大會上指出過去多個月，港警多次被捕捉到使用「跪頸」的方式對待示威者，前陣子美國才因為有警察使用這樣的武力制服方式引發憾事惹議，美國警察現時也禁止使用相關手段，要求港警也應該禁止；公民黨議員譚文豪也認同，更形容「跪頸」是「殺人的武力」。

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對此，保安局局長李家超回應指出，「跪頸」並非殺人武力，辯稱任何武力如運用不當都有其風險存在，港警在過去的一年裡採取武力手段都是為處理當前狀況，符合使用武力的原則，且員警在動武前會向對方警告，並保持「高度克制」，如果有被捕人士因此受傷，事後都會送醫治療，如有任何人不滿都可以投訴，表明不會禁止港警使用「跪頸」武力。

李家超更批美國在處理遊行示威時才是執法過當，甚至有民眾死亡，看看港警自去年6月到今天，過程中沒有民眾因警方執法死亡，反倒是港警還因此受傷甚至殉職。李家超認為港警在面對人身威脅的同時，還能處理暴力及維持社會秩序，民眾應該多感謝警隊，比外國處理得好。

對於李家超的答案，朱凱迪十分不滿意，痛批李家超的言論「廢話都不如」！還是堅持警方應該禁止這種恐致人於死地的制服手段。

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