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    稱國安法震懾力強 港警務處長：反中亂港分子已退縮

    香港警務處處長鄧炳強5日接受中國官媒《央視》採訪時稱，國安法實施後已產生很大的震懾力，一些反中亂港分子已經開始退縮。（圖擷自微博）

    香港警務處處長鄧炳強5日接受中國官媒《央視》採訪時稱，國安法實施後已產生很大的震懾力，一些反中亂港分子已經開始退縮。（圖擷自微博）

    2020-07-06 14:03:34

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法（以下簡稱國安法）上月30日生效，隔天港警就大舉拘捕上街發聲的市民，香港警務處處長鄧炳強在接受中國官媒《央視》採訪時更稱，國安法實施後已產生很大的震懾力，一些反中亂港分子已經開始退縮。

    鄧炳強5日接受《央視》採訪時表示，國安法實施後警務處已依法成立新的國家安全處，將全力配合香港維護國家安全委員會的工作，將企圖分裂國家之人繩之於法。他聲稱有充分證據顯示，國安法實施後已有很大的震懾力，讓一些「反中亂港」分子開始退縮，並強調國安法必將對社會穩定起到關鍵作用。他並稱國安法立法讓很多人的真面目全都部暴露出來，「過去和示威者一起參與所謂『抗爭』的人，現在選擇退休了；之前口口聲聲說要守衛香港的人，現在跑到外國去了。這些事情都清楚顯示了國安法立法及港區國安委成立以後，對香港社會穩定所發揮的積極作用。」

    鄧炳強也聲稱，過去一年香港發生很多暴力事件，部分行為涉及威脅國家安全，包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國勢力，並稱過往沒有法例規管相關行為，但《港區國安法》明確列出罪行，為警隊打擊分裂國家等罪行的執法提供了法律依據，讓警隊執法有法可依。他也提到，7月1日在港島區的暴亂中拘捕了10個人，其中1人已被落案起訴「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」，並稱警隊對於維護國家安全充滿信心。

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