預產期7月20日！美孕婦曬出1萬隻蜜蜂爬上孕肚照

美國1名孕婦在臉書曬出孕肚與蜜蜂合影的照片，震撼許多網友。（圖取自Bethany Karulak-Baker臉書）

2020-07-08 20:26:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州1位預計幾天後將分娩的孕婦，近日在臉書曬出孕肚照，她讓約1萬隻蜜蜂爬上肚子，並與丈夫共同合影留念，畫面曝光讓網友感到相當震撼，同時也為胎兒擔心，但孕婦表示一切安好。

美國孕婦卡露拉克–貝克兒（Bethany Karulak-Baker）2日在臉書貼出3張照片，她捧著自己的大肚子在田野中享受自然，肚皮上爬滿約1萬隻蜜蜂，與丈夫拍下深情接吻的甜蜜合照，她表示，腹中胎兒預計在7月20日出生，因此與蜜蜂們留下令人難忘的回憶。

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畫面曝光後讓不少網友相當吃驚，許多人認為，胎兒免疫系統不全，萬一發生閃失，可能會引發嚴重過敏；孕婦4日在臉書回應，收到不少關心胎兒狀況的訊息，但拍攝照片前有諮詢過專業醫師意見，經過認可後才決定行動，事後也沒有發生不良反應，胎兒狀況良好。

貝克兒表示，自己是非營利組織「Bee the Future」的創始人，因此擁有養蜂經驗，家中目前的2個孩子也是靠著蜂蜜賺取教育費用，雖然很多人不認同她拍攝的照片，但貝克兒坦言：「我不在乎。」到孩子生下來之前，貝克兒都還要繼續前往市場販售蜂蜜，因此沒有時間在乎外界批評。

Bethany Karulak-Baker臉書全文

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