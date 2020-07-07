雨彈轟九州！熊本已56死 安倍下令救災自衛隊員增至2萬人

日本九州地區豪雨成災，重災區熊本縣已有56人死亡、1人心肺停止與11人失蹤，日本首相安倍晉三下令將當地救災的自衛隊規模擴大為2萬人。（路透）

2020-07-07 19:36:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州地區豪雨成災，重災區熊本縣已有56人死亡、1人心肺停止與11人失蹤，然而受滯留鋒面影響，目前九州地區、西日本一帶仍豪雨不止，且有向東海地區擴散的趨勢。日本政府在今天（7日）表示，這場水災將指定為「特定非常災害」，加速賑災與重建的行政效率，日本首相安倍晉三也下令將當地救災的自衛隊規模擴大為2萬人。

綜合外媒報導，截至日本時間今晚7點，熊本縣已有56人死亡，1人心肺停止，11人失蹤；另外，福岡縣也造成3人死亡、靜岡縣1人死亡、鹿兒島縣1人失蹤。

請繼續往下閱讀...

目前災區仍有部分地區的受災程度不明，而多個位在熊本縣山區的村落聯外道路中斷，淪為孤島，警消與自衛隊等搜救隊伍持續搜救並確認各地受災程度。安倍表示，將會促使「非常災害対策本部」把本次災情指定為「特定非常災害」，以加速賑災與重建的行政效率，是繼2019年第19號颱風「海貝思」之後的第7例

日本氣象廳指出，受滯留鋒面影響，九州與東海地區已形成雨雲，另外，西日本與東海地區在未來8天內可能出現每小時超過50毫米以上的超大雨勢，有發生土石流或洪水的機率，請當地居民提高警覺，注意政府發布的疏散通知；目前包括福岡縣、長崎縣以及熊本縣等5縣都已發布了撤離命令，共有136萬人被要求緊急避難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法