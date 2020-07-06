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    九州豪雨熊本增至44死、養老院14人不治 3縣發布大雨特別警報

    日本九州地區近期發生破紀錄的豪大暴雨，造成當地多河氾濫、土石流等災情，其中以熊本縣受災最為嚴重，目前已造成44人死亡、1人心肺停止、10人失蹤；日本警消與自衛隊今天仍持續搜索失蹤人口。（路透）

    日本九州地區近期發生破紀錄的豪大暴雨，造成當地多河氾濫、土石流等災情，其中以熊本縣受災最為嚴重，目前已造成44人死亡、1人心肺停止、10人失蹤；日本警消與自衛隊今天仍持續搜索失蹤人口。（路透）

    2020-07-06 18:57:35

    〔即時新聞／綜合報導〕日本九州地區近期發生破紀錄的豪大暴雨，造成當地河川氾濫、土石流等災情，其中以熊本縣受災最為嚴重，目前已造成44人死亡、1人心肺停止、10人失蹤，在7月4日即入院急救的球磨村養老院「千壽園」14名心肺停止的老人，在今天（6日）全數宣告不治；另外日本政府也對福岡縣、佐賀縣、長崎縣發布最大級別警戒「大雨特別警報」。

    綜合媒體報導，受災區仍受豪大雨影響，部分地區因河水暴漲導致交通阻斷，目前仍有部分地區受災程度不明，日本警消與自衛隊今仍持續搜索失蹤人口，並確認各地的受災情形；目前熊本縣已有44人死亡，分別為人吉市14人、蘆北町10人、八代市3人、津奈木町1人、球磨郡16人。

    目前受災較嚴重的熊本縣南部至少有28間醫療機構、18家老年人安養機構和6家托兒所出現淹水，截至5日下午，縣內14個市町村86個疏散點共收容了1502名災民；另外熊本縣尚有數十個村莊的聯外道路受到災害影響，目前仍是孤立狀態，熊本縣政府希望盡快架設臨時道路來解決問題。

    根據日本氣象廳指出，目前受滯留鋒面影響，從日本西部到東北部的天氣皆不穩，而九州北部也形成大量的雨雲，因此在日本時間下午4點針對福岡縣、佐賀縣、長崎縣，發布最大級別警戒「大雨特別警報」，提醒當地可能出現土石流或洪水。

    目前受災較嚴重的熊本縣南部至少有28間醫療機構、18家老年人安養機構和6家托兒所出現淹水，截至5日下午，縣內14個市町村86個疏散點共收容了1502名災民。（美聯社）

    目前受災較嚴重的熊本縣南部至少有28間醫療機構、18家老年人安養機構和6家托兒所出現淹水，截至5日下午，縣內14個市町村86個疏散點共收容了1502名災民。（美聯社）

    目前熊本縣尚有數十個村莊的聯外道路受到災害影響，仍是孤立狀態，熊本縣政府希望盡快架設臨時道路來解決問題。（法新社）

    目前熊本縣尚有數十個村莊的聯外道路受到災害影響，仍是孤立狀態，熊本縣政府希望盡快架設臨時道路來解決問題。（法新社）

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