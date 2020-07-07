親中派阻撓！日本自民黨對中譴責決議案強度減弱

日本自民黨幹事長二階俊博（左）去年4月以日本首相安倍晉三特使身分訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。（法新社）

2020-07-07 20:28:54

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本自民黨對於是否取消邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪日一事，內部出現意見分歧狀態，黨內保守派提案「取消邀請」的「對中非難（譴責）決議案」，在親中派的強烈反對下，決議案雖獲得通過，但譴責強度遭到減弱，日本網友批評，自民黨親中派「逢中必軟」的表現，只會助長中國更為囂張。

自民黨外交部會與外交調查會3日召開幹部會議，對於中國強行實施港版國安法並進行大規模逮捕一事提出「對中譴責決議案」，決議文中要求政府取消邀請習近平以國賓身分訪日。

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但這項決議引起幹事長二階俊博震怒，二階師承前首相田中角榮，是自民黨內親中派大老，與中國建立豐富的人脈，尤其背後還有日本財經界的支持，二階動員黨內親中派幹部全力阻止決議案通過。

為此，自民黨6日召開黨內部會小組幹部會議討論此案，產經新聞報導指出，會中有18人要求取消邀請習近平以國賓身分訪日，但有5名二階派的議員要求撤銷，理由是「擔心前人改善日中關係的努力將前功盡棄，應慎重為之」。

經過2小時閉門會議的討論，最後決定修改用語，將「取消邀請」的要求修改為「站在外交部會與外交調查會的立場不得不要求取消」，取消邀請的要求被限定為黨內部會小組的意見而非全黨共同決議。產經的報導中批評，這是「雷聲大雨點小」的決議。

日本原定今年4月邀習近平訪日，但受到武漢肺炎疫情影響而延期，日本外相茂木敏充在今天的記者會中再次表示，對於習近平訪日一事，目前尚未進入協調具體日程的階段。自民黨外交部會的「對中譴責決議案」今天經過政調審議會認可後，預定本週向政府提出。

有網友留言指出，中國海警局的武裝公務船連續近3個月在釣魚台列嶼海域巡航，並侵入領海，自民黨的親中派不但從未對此表示譴責，還堅持邀請習近平以國賓身分訪日，這種軟弱的態度只會助長中國更為囂張。

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