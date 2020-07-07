保守黨議員促制裁林鄭月娥 英外相：不排除、會考慮

英國國會議員促英國政府制裁香港特首林鄭月娥。（彭博）

2020-07-07 15:51:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府6日宣布對49個違反人權的個人與機構實施制裁，但未提及與港版國安法有關的人士。不過，保守黨議員要求，英國應制裁香港特首林鄭月娥，英國外相拉布（Dominic Raab）表示「不排除、會考慮」！

英國政府動用的「馬格尼茨基修正案」（Magnitsky amendment），制裁侵犯人權的人士。金融時報報導，前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）以及工黨籍議員布萊恩特（Chris Bryant）都表示，林鄭月娥應列入制裁名單。

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拉布回應稱，不排除這樣做，但強調制裁是以證據為基礎。他接受英國廣播公司（BBC）訪問時，也被問到「是否透過把中國排除在名單外，來避免與中國再次發生衝突？」。拉布說：「很明顯…我們願意捍衛我們至關重要的國家利益。但是我們是基於證據。」

港版國安法實施後，英國指控中國「違反中英聯合聲明」，並擴大英國國民（海外）護照（BNO）權利，居留時間由6個月延長至5年，使港人更容易在英國生活、工作和申請公民身分。。中方則主張，建立香港特區維護國安法制，完全屬中國主權範圍和內政。中方也不排除向英國推出反制措施。

英國外交大臣拉布稱，會考慮制裁林鄭月娥的訴求。（路透資料照）

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