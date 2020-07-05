出口民調得票逾5成 小池百合子自行宣布連任成功

日本放送協會出口民調，小池百合子得票率超過5成。（取自NHK）

2020-07-05 20:44:28

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本東京都知事選舉5日進行投開票，根據出口民調的結果顯示，現任都知事小池百合子獲得超過5成的選票，她在晚間8點投票結束時舉行記者會自行宣布連任成功。

本屆東京都知事選舉包括爭取連任的小池在內，共有22名候選人，為史上候選人數最多的一次。雖然小池這次並未尋求政黨支持，但因自民黨並未推出候選人，小池在實質上吸收了自民黨和公明黨支持者的選舉，主要競爭對手包括共產黨、立憲民主黨和社民黨共同支持的日本律師連合會前會長宇都宮健兒、日本維新會推薦的前熊本縣副知事小野泰輔、令和新選組代表山本太郎、日本第一黨代表櫻井誠等人。

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日本時間晚上8點投示結束後立即進行開票，不過根據日本放送協會（NHK）進行的出口民調顯示，小池的得票率超過5成以上，遠超過排名第2位的宇都宮，在開票的同時自行宣布確定連任。

這次受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，小池在選舉期間並未舉行街頭演說，僅利用網路發表競選政見，因應第2波疫情到來的對策成為她的政見重點，小池有意成立東京版的CDC（疾病管制與預防中心），另外，為了節撙開支，對於延至明年舉辦的東京奧運帕運，小池也提出活動簡樸化的訴求。

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