別像我一樣笨！ 美男參加烤肉趴確診 發文懺悔隔天過世

美國51歲男子湯瑪斯（Thomas Macias）上個月參加了一場烤肉派對，隨後確診。（擷取自臉書）

2020-07-04 20:50:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國51歲男子湯瑪斯（Thomas Macias）上個月參加了一場烤肉派對。沒想到，其中一位與會友人明知自己確診武漢肺炎，還參加聚會，並在派對後打電話「好心」地提醒大家去做檢查。最後，本身就患有糖尿病的湯瑪斯不幸確診，且惡化得十分迅速。他在臉書留下一篇後悔參加派對的貼文後，隔天就離開人世。

綜合外媒報導，美國部分地區上個月認為疫情趨緩而解封，事後美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻又掀起高峰，不少專家學者認為與解封有關。解封消息傳出後，在當時對熱愛社交、已經被封在家中近3個月的湯瑪斯來說無疑是天大喜事。他立刻同意參加朋友們在湖畔舉辦的烤肉派對。

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沒想到，歡樂的派對結束後，湯瑪斯接到一通「死神的電話」。一名參與派對的朋友在電話中告訴他，在參加派對前就知道自己確診，不過他認為沒有症狀，應該不會傳染。「但我還是覺得要通知你們一聲，你們可以去做檢測以防萬一」。

在湯瑪斯憤怒的掛上電話，也馬上到醫院檢查，沒多久就確認他感染了武漢肺炎。對此，他6月20日在臉書發文，對自己參加烤肉派對的行為表示懊悔。對自己愚蠢的行為，導致他的母親和姊妹、其他家人暴露在染疫的風險之中，他感到非常抱歉，「這是一個非常痛苦的教訓」。

他在文中也警告親友，這不是一個笑話，如果要外出，一定要戴上口罩、保持社交距離，「不要像我這個笨蛋一樣」。最後，他也謝謝所有疫情期間陪伴他、幫他送食物的朋友們。「希望神可以幫我度過這個難關」。

不幸地是，在湯瑪斯20日發布文章後，就在21日因病情惡化被送到急診室治療，並在2小時後就過世。他的姪女傷心的說，「湯瑪斯太久沒有見到朋友，以為疫情好轉，所以就去了派對。沒想到他就這樣永遠離開了，一切發生的太突然」。

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