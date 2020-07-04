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川普國慶演講曝光！嚴詞譴責示威者「抹去歷史」

美國總統川普在國慶演講中，嚴詞譴責示威者「抹去歷史」。（彭博）

美國總統川普在國慶演講中，嚴詞譴責示威者「抹去歷史」。（彭博）

2020-07-04 17:06:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（4日）在位於南達科他州的拉什莫爾山（又稱總統山）參加美國國慶的大型煙火活動，並在公開演講中譴責近期在全美鬧得沸沸揚揚的的反種族歧視示威，「示威者發起了一場無情的運動，抹去了我們的歷史」。據悉，這場活動吸引了成千上萬名觀眾，但大多數的人都沒戴口罩。

綜合外媒報導，由於美國白人警察暴力執法，導致黑人男子弗洛伊德（George Floyd）死亡，全美爆發自馬丁．路德．金被殺之後，最大的反種族歧視抗爭運動，不少示威者摧毀曾經受益於奴隸制的名人雕像，川普則直批，「示威者發起了一場無情的運動，抹去了我們的歷史」、「這場運動正在攻擊總統山上屬於我們的遺產，一些政治左翼派希望藉此誹謗我們的英雄，抹殺我們的價值觀，並灌輸我們的孩子」。

報導提到，儘管美國確診病例不斷創下單日新高紀錄，但是川普仍堅持舉辦國慶活動，共和黨籍南達科他州州長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）甚至表示，民眾在活動期間不用保持社交距離，也可以自行選擇是否要配戴主辦單位提供的口罩。

報導補充，在川普到達的幾個小時前，一些示威者封鎖了通往會場的道路，其中多數為美洲原住民，抗議他們心目中的聖山，南達科他州的黑山被拉科塔人奪走，違反了條約協定，後來約有15名示威者因為錯過了警方規定的離開期限而被捕。

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