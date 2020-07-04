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武漢肺炎》湖北再增3例無症狀！1例疑在北京染疫

北京爆發第二波疫情以後，疑似有人將病毒帶回湖北省確診。圖為北京街景。（美聯社）

北京爆發第二波疫情以後，疑似有人將病毒帶回湖北省確診。圖為北京街景。（美聯社）

2020-07-04 14:24:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京爆發第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，甚至疑似燒回疫情起源地湖北省，但是官媒不僅隱去1名疑似從北京返回襄陽市確診的無症狀患者，還將其列為湖北病例，頓時引爆網友憤怒，紛紛怒嗆「北京真是惹不得啊，提都不能提？建議把湖北獨立出去，謝謝」、「北京還不封城？沒有進行核酸檢查，憑啥能出北京？」、「作為媒體人你有臉嗎？人民日報？」

中國衛健委早前公告，7月3日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3例；新增無症狀感染者4例，其中本土病例1例（未公告詳細地區），境外輸入3例（未公告詳細地區）；而後中媒《人民日報》以「湖北新增3例無症狀感染者」為標題報導，並在內容中再次避談未公告詳細地區的那1例本土病例。

隨後多名中國網友仔細對比各區衛健委資料後宣稱，這3例無症狀感染者其實都不是湖北本土病例，除了2例是莫斯科飛北京，被武漢分流檢測所發現的，一直被官方避談的那1例是「北京輸入襄陽病例」，卻沒有一個媒體完整報導此事，紛紛怒嗆，「為什麼不像之前強調『湖北輸入』那樣寫明是『北京輸入』呢？雙標啊」、「北京真是惹不得啊，提都不能提？建議把湖北獨立出去，謝謝」、「北京還不封城？沒有進行核酸檢查，憑啥能出北京？」、「作為媒體人你有臉嗎？人民日報？」。

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