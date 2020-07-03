選民哭著求他快走！黃之鋒無懼港版國安法繼續競選

黃之鋒（右）無謂香港版國安法實施，繼續進行掃街、拜票的競選活動。（圖取自黃之鋒臉書）

2020-07-03 23:40:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港版國安法6月30日晚間11點起實施，港警連日強力掃蕩香港街頭，前香港眾志秘書長黃之鋒仍繼續掃街拜票，不少市民勸他保留有用之軀，街坊阿姨哭著求他離開，但黃表示：「有充份的考慮與打算。」

黃之鋒今（3日）臉書表示，香港版國安法讓當地進入「白色恐怖年代」，但黃仍不停止競選活動，繼續在街上幫自己拉票、和民眾握手，他想起美國前總統羅斯福的名言：「我們唯一值得恐懼的是恐懼本身」，認為維持日常的抵抗，就是對政權最有力的回應。

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黃之鋒指出，今天有市民勸諫保留有用之軀以待來日，還遇到中年女性市民哭著求他離開，黃坦言：「面對被送中、被消失、被無期扣押的危機，一切其實我也知悉，但每個人總有自己的崗位，我想我自己也有充份的考慮與打算，即使面對各種不確定性，還有自己應該擔當的角色。」

黃之鋒強調，立法會將於7月11日及12日舉行初選，目前惡法壓境，此次投票不再是比拚政綱，重點也不再是單純評論候選人素質，而是要讓世界知道：香港人未投降。同時也讓中國共產黨知道，仍然有為數眾多的香港人，沒向他們卑躬屈膝。

黃之鋒說：「中共會在何時以勾結外國勢力之名，將我黃之鋒送中？說實話，我也難以預計。但，我相信我在初選獲得越多選票，就越能增加中共將我送中的成本代價。也許未能立即阻止送中計謀，但若大家能投票給我的的話，每一張選票，已超越本來初選勝敗的意義。」

黃之鋒臉書全文

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