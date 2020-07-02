臉書發文了！羅冠聰走向國際：尚未知歸途何期

羅冠聰已經離開香港，趕赴其他國家擴展香港人抗爭的國際戰線。（資料照）

2020-07-02 23:55:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港版國安法6月30日晚間11點生效，港警於7月1日起強力執法，數百人遭到逮捕，香港眾志創黨主席、前立法會議員羅冠聰在新法生效前離開香港，他1日以視訊方式出席美國國會出席聽證會，今（2日）在臉書表示，先前早有讓事件走向國際的準備。

羅冠聰1日以視訊方式在美國聽證會指出，香港國安法設置的新政府單位，背後金主就是北京，香港人在法案生效前無從得知內容，法條曝光後更使人憂心，政府不但能夠秘密審訊，更能任意把「嫌犯」移送中國法院，美國政府不應坐視不管，他最後說出：「光復香港，時代革命；五大訴求，缺一不可」

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羅冠聰2日表示，國安法首日實施，政權無法無天，以言入罪的情況已經發生，出席聽證會的舉動使自己陷入不可預知的危險之中，在香港能從事的國際宣傳工作已被大規模壓縮，但羅仍然認為必須要捍衛國際戰線，才能與香港本地的抗爭雙軌並行。

羅冠聰深信，必須要有國際視野的政治人物作出抉擇，在民間外交層面以港人的身份發聲，令各國警剔中共威權擴張。「因此，我在答應出席聽證會並決志日後承擔這種責任時，就已有走到國際的準備。」這個決定考慮到一切能說的、必須保密的事件，以確保自身與他人安危。

羅冠聰提到，離開香港會引來相當多的批評，但德不孤必有鄰，香港人的抗爭是不會止息，現在要想如何延續戰線，在最暴烈的打壓下，環抱著最頑強的燈火。

羅冠聰寫道：「今此一別，尚未知歸途何期。從飛機望下香港的繁華璀璨，是我心目難以忘懷的一幀剪影。願他朝有幸，半生歸來，仍是那位無忘初衷的少年。願香港安好，願榮光早日到來。」

羅冠聰臉書全文

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