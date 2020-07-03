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數十公里都聽到巨響！土耳其煙火工廠爆炸 已知2死73傷

土耳其今日傳出煙火工廠爆炸意外，傳出驚天巨響，數十公里內的居民都聽到爆炸聲。目前已傳出至少2死73傷，爆炸的原因尚不清楚。（美聯社）

土耳其今日傳出煙火工廠爆炸意外，傳出驚天巨響，數十公里內的居民都聽到爆炸聲。目前已傳出至少2死73傷，爆炸的原因尚不清楚。（美聯社）

2020-07-03 20:44:00

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其今日傳出煙火工廠爆炸意外，傳出驚天巨響，數十公里內的居民都聽到爆炸聲。目前已傳出至少2死73傷，爆炸的原因尚不清楚。

綜合外媒報導，該起爆炸案發生在土耳其西北部的薩卡里亞省亨德克（Hendek）鎮外，有150名員工的煙火工廠。由於工廠內各種易燃物助長火勢，並不斷引發其他爆炸，使救難人員無法靠近建築物。

該國衛生部長科卡（Fahrettin Koca）在推特表示，爆炸已經造成2人死亡，另有73人受傷，目前已經派出85輛救護車、2架空中救護機、11隊救援部隊前往該地區支援。然而，現場不斷發生爆炸，影響救難人員控制火勢。

《美聯社》報導，目前爆炸原因尚不清楚，稍早根據現場傳出的影片，可以看到大量的蕈狀雲；《BBC》則指出，工廠傳出的爆炸聲，數十公里內的居民都可以聽到。

稍早根據現場傳出的影片，可以看到大量的蕈狀雲。（擷取自推特）

稍早根據現場傳出的影片，可以看到大量的蕈狀雲。（擷取自推特）

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