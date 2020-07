數十公里都聽到巨響！土耳其煙火工廠爆炸 已知2死73傷

2020-07-03 20:44:00

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其今日傳出煙火工廠爆炸意外,傳出驚天巨響,數十公里內的居民都聽到爆炸聲。目前已傳出至少2死73傷,爆炸的原因尚不清楚。

綜合外媒報導,該起爆炸案發生在土耳其西北部的薩卡里亞省亨德克(Hendek)鎮外,有150名員工的煙火工廠。由於工廠內各種易燃物助長火勢,並不斷引發其他爆炸,使救難人員無法靠近建築物。

該國衛生部長科卡(Fahrettin Koca)在推特表示,爆炸已經造成2人死亡,另有73人受傷,目前已經派出85輛救護車、2架空中救護機、11隊救援部隊前往該地區支援。然而,現場不斷發生爆炸,影響救難人員控制火勢。

《美聯社》報導,目前爆炸原因尚不清楚,稍早根據現場傳出的影片,可以看到大量的蕈狀雲;《BBC》則指出,工廠傳出的爆炸聲,數十公里內的居民都可以聽到。

