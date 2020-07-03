中共再出奧步？網冒稱黃之鋒募款逃台...本人直接打臉

網冒稱黃之鋒募款，本人直接打臉「假消息」。（歐新社）

2020-07-03 16:26:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國通過「港版國安法」後，黃之鋒宣布退出香港眾志，改以個人名義活動。沒想到近期有謠言指出，黃的戶口遭到凍結，急需300萬坐船逃到台灣。對此，黃本人直接打臉表示，「個人戶口沒被凍結」、「中共正在有系統的打擊曾投入國際戰線的手足，呼籲大家切勿相信假新聞」。

臉書粉專「政壇怒漢」於6月30日上傳一張截圖，圖中訊息宣稱自己是黃之鋒，國安法通過後，戶口被凍結，退出眾志後也無法使用之前的捐款，現在急需300萬坐船逃到台灣，請即時轉到某某帳戶，多少錢都無所謂，到了台灣後會收到美國人的資助，到時候再雙倍奉還。

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港媒《傳真社》為此特別透過電郵向黃之鋒查證，他回覆此為「假消息」，又指「個人戶口沒被凍結」，隨後黃也在個人臉書轉發該則新聞，「中共正在有系統的打擊曾投入國際戰線的手足，呼籲大家切勿相信假新聞」。

目前，傳真社在「政壇怒漢」原帖下留言，詢問是否就不實資訊刪文，暫未有任何回應，也未刪文。

對此，網友紛紛怒回，「抹黑、栽贓的手法出現了」、「中國式騙案」、「中國共產黨就是這樣搞，不斷製造謠言，要花更多時間心血去闢謠」、「網絡詐騙無孔不入」、「某報昨天還報導你已經『逃離』香港」、「中共損招出盡，是想打壓民主派人士，不必害怕中共的鬼計，加油！」、「放心，不是你親自公開發表的言論，我都不會信」。

粉專「政壇怒漢」轉貼冒稱黃之鋒募款的網友對話。（圖擷取自臉書）

該粉專尚未回覆《傳真社》的留言。（圖擷取自臉書）

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