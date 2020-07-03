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武漢肺炎》北京疫情起變化？ 女子逛百貨突接「確診電話」崩潰引熱議

北京一女子逛石景山萬達廣場時，突接獲醫院通知「確診」武漢肺炎的電話，當場崩潰大哭。（本報合成圖）

北京一女子逛石景山萬達廣場時，突接獲醫院通知「確診」武漢肺炎的電話，當場崩潰大哭。（本報合成圖）

2020-07-03 13:00:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京爆發第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，當地開展大規模篩檢，雖官方宣稱疫情已獲得控制，但昨日網上瘋傳一名女子在逛北京石景山萬達廣場時，接獲醫院的「確診」通知，當場蹲地、崩潰大哭的影片。官方表示，這名女子已被送至集中隔離醫學觀察點，商場已封閉消毒，也隔離至少6名密切接觸者。

綜合中媒報導，昨日下午1時左右，一名年輕女子北京石景山萬達廣場一間連鎖拉麵店吃午餐，突然收到醫院電話，表示她的病毒檢測結果呈「陽性」，女子當場情緒崩潰，蹲在餐廳外邊打電話邊大哭，歇斯底里地重複大叫「我好難受！」、「我不知道！」、「之前2次的核酸檢測都是陰性，不知道怎麼就變成陽性了！」。

女子言行嚇壞眾人，隨後這名女子遵照防疫人員指示轉移至商場外，員警也抵達現場在女子附近拉起封鎖線，當地衛健委、區疾控中心連同公安分局，立即啟動防疫應急處置預案，緊急封閉百貨公司消毒。

北京衛健委表示，這名「自稱確診的女子」家住海淀區，根據初步疫調，已隔離至少6名密切接觸者，目前女子被轉移至石景山區集中隔離醫學觀察點，也將對商場員工進行病毒檢測。

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