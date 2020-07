防中國武力犯台！ 美議員提眾院版「台灣防衛法」

2020-07-03 10:18:17

〔即時新聞/綜合報導〕繼美國聯邦參議員霍利(Josh Hawley)1日提出「台灣防衛法」(Taiwan Defense Act,簡稱TDA)草案後,聯邦眾議員加拉格(Mike Gallagher)2日在眾院推出同版本草案,確保美國政府履行「台灣關係法」(TRA)規定的義務,維持美國阻止中國武力犯台的能力。

該草案要求美國國防部長自2021年開始到2026年,每年4月30日前應向國會軍事委員會提交國防部提升能力進度報告,藉此說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估,包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。

加拉格2日在眾院推出「台灣防衛法」草案,他的聲明指出,「昨天(6月30日)看到中國共產黨終結一國兩制,再也不會有人對中共和平統一台灣抱持幻想。終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去,台灣的自由對美國國家安全利益至關重要,台灣防衛法有助確保美軍具備阻止中共侵略所需的能力。」

眾院版本「台灣防衛法」與參院為同一版本,法案確保美國履行台灣關係法義務,維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力。法案定義的「既成事實」(fait accompli)概念,是指中國在美軍尚未作出有效反應前,利用軍事力量奪取台灣控制權,同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

霍利也曾在上月表示,台灣是自由開放印太的關鍵,如果中共被允許掠奪對台控制權,它就能夠隨時準備統治該區域,這不僅對美國亞太盟邦與夥伴,也對在本土工作的美國民眾的生活與生計構成無法接受的威脅,美國絕不能容許這樣的情況發生。

