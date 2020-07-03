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防中國武力犯台！ 美議員提眾院版「台灣防衛法」

繼美國聯邦參議員霍利1日提出「台灣防衛法」草案後，眾議員加拉格2日在眾院推出同版本草案。圖為美國海軍兩棲中隊的一名士兵。（歐新社資料照）

繼美國聯邦參議員霍利1日提出「台灣防衛法」草案後，眾議員加拉格2日在眾院推出同版本草案。圖為美國海軍兩棲中隊的一名士兵。（歐新社資料照）

2020-07-03 10:18:17

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）1日提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act，簡稱TDA）草案後，聯邦眾議員加拉格（Mike Gallagher）2日在眾院推出同版本草案，確保美國政府履行「台灣關係法」（TRA）規定的義務，維持美國阻止中國武力犯台的能力。

該草案要求美國國防部長自2021年開始到2026年，每年4月30日前應向國會軍事委員會提交國防部提升能力進度報告，藉此說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，包括對美國核武力對中國武力犯台威嚇能力的評估。

加拉格2日在眾院推出「台灣防衛法」草案，他的聲明指出，「昨天（6月30日）看到中國共產黨終結一國兩制，再也不會有人對中共和平統一台灣抱持幻想。終結戰略模糊並在台灣海峽畫下清楚紅線的時機早已過去，台灣的自由對美國國家安全利益至關重要，台灣防衛法有助確保美軍具備阻止中共侵略所需的能力。」

眾院版本「台灣防衛法」與參院為同一版本，法案確保美國履行台灣關係法義務，維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力。法案定義的「既成事實」（fait accompli）概念，是指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時說服美軍相信採取應對行動將非常困難或得付出高成本。

霍利也曾在上月表示，台灣是自由開放印太的關鍵，如果中共被允許掠奪對台控制權，它就能夠隨時準備統治該區域，這不僅對美國亞太盟邦與夥伴，也對在本土工作的美國民眾的生活與生計構成無法接受的威脅，美國絕不能容許這樣的情況發生。

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