公司面臨破產！ 日本藝術大師村上隆：非常傷心

由於武漢肺炎疫情衝擊,村上隆的藝術公司「Kaikai Kiki」面臨嚴重財政危機,不得不停止許多藝術創作計畫。對此,村上隆苦笑說「非常傷心」,還附上哭臉表情符號。(圖擷取自Instaagram_takashipom)

2020-07-02 23:54:31

〔即時新聞/綜合報導〕日本當代藝術巨擘村上隆(Takashi Murakami)以「超扁平(Superflat)」風格獨樹一格,與奈良美智、草間彌生並稱為「日本當代三大藝術家」。村上隆昨日在社群網站上,宣布其名下藝術管理公司「Kaikai Kiki」因武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)影響,面臨破產,許多藝術創作計畫必須停止,讓他真的很傷心。

村上隆昨(1)日在Instagram上傳一段將近15分鐘長的影片,開頭就說「我是個愚蠢的人類(I’m a silly human being)」,並宣布由於武漢肺炎疫情猛烈爆發,嚴重打擊「Kaikai Kiki」公司業務,公司財政面臨危機,因此不得不放棄許多創作計畫,包含已歷時9年拍攝的科幻電影「Jellyfish Eyes Part 2」也將停擺。

村上隆感嘆,「Jellyfish Eyes Part 2」是實踐「幼稚力」的電影,在這項計畫上耗費很長的時間、能量與金錢,但由於武漢肺炎疫情影響的緣故必須放棄,真的好傷心。

村上隆也宣布,目前會著手開始拍攝一部紀錄片,關於拍攝電影的幕後,包含卡司選角、影像設計等,並打算在社群媒體上發布,所以大家也可以看到他「非常傷心的故事」("You can see my very sadness story."),並苦笑自嘲,雖然自己「非常傷心,但年輕朋友們或許能從中得到鼓勵或是勇氣,因為藝術家是非常愚蠢的人類,你們可以得到一些勇氣,對嗎?看看這個傢伙犯了真多的錯誤」

