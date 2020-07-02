調查：歐洲各國駕駛 法國和希臘最危險無禮

市調組織「易普索」（IPSOS）發表一項關於歐洲駕駛自我評量的調查，顯示法國和希臘駕駛「最會辱罵其他用路人」。圖為比利時布魯塞爾車況。（路透）

2020-07-03 00:15:18

〔即時新聞／綜合報導〕市調機構「易普索」（IPSOS）1日發表一項關於歐洲駕駛自我評量的調查，大多數駕駛都表示比起1年前，他們在馬路上會更安全、有禮貌地行駛，但法國和希臘人除外，他們最會辱罵其他駕駛人。

《法新社》報導，「易普索」受法國營造公司「Vinci Autoroutes」委託調查的民調中，大多數歐洲國家的駕駛跟1年前相比，較不會去辱罵其他駕駛、大按喇叭、向右超車或逼車。但希臘有47%的人表示仍會逼車，而法國則有70%的駕駛表示開車時會辱罵其他用路人。

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民意調查發現，危險駕駛的14項指標中，有2項的發生率在上升，分別是「駕駛中講電話」和「設定GPS」，而整體來說希臘人在各項危險駕駛指標都名列前茅，英國人則有最好的駕駛表現。

瑞典人最有可能開車得太快、太靠近其他車輛或讓視線離開道路；荷蘭有接近一半的駕駛習慣往右邊超車，導致交通堵塞；66%的西班牙人有事沒事就會按喇叭；5分之1的法國司機認為自己「開車時會變成不一樣的人」，更容易緊張、衝動。

據歐盟的報告指出，歐盟27個國家的道路交通事故死亡人數基礎趨勢是下降的，但自2013年開始，許多國家的下降速度都停滯不前，因此原先訂定2020年要將道路死亡人數減為2010年一半的目標仍無法實現。

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